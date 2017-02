Slideshow

Kleine facelift voor Skoda Citigo Fris front voor compacte Tsjech

Skoda heeft zijn kleinste model van een kleine reeks updates voorzien. De opgefriste Citigo beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Genève.

In juli vorig jaar gaf Skoda zijn Citigo een paar minimale aanpassingen. Voor de Autosalon van Genève wordt de kleine Tsjech iets uitvoeriger aangepakt, al blijven de wijzigingen op zijn zachtst gezegd binnen de perken.

De gefacelifte Citigo is op optisch vlak te herkennen aan zijn nieuwe grille én de gewijzigde motorkap, een exemplaar dat nu dezelfde naar het Skoda-logo in de grille toelopende lijnen heeft. Ook de voorbumper is aangepast, hierin monteert Skoda nu hoekige in plaats van ronde mistlampen. De vernieuwde bumpers zorgen ervoor dat de Citigo in de lengte 3,4 mm groeit. De mistlampen doen optioneel dienst als bochtverlichting.

Naast de buitenzijde is ook het interieur van de Citigo opgefrist. Hogere uitrustingsniveaus hebben een in twee kleuren uitgevoerd dashboard. Het instrumentenpaneel is herzien, hetzelfde geldt voor de indeling van de middenconsole.

Op de internationale motorenlijst zet Seat de bekende 75 pk sterke 1.0 MPI en een 60 pk sterke variant, allebei driecilinders. Liefhebbers van aardgas kunnen opnieuw opteren voor een 68 pk sterke 1.0 G-TEC.