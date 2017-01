Slideshow

Kleine facelift voor Mercedes-Benz GLA-klasse Aangescherpt uiterlijk, nieuwe motorversie

Mercedes-Benz grijpt Detroit aan voor de presentatie van een gefacelifte GLA. De uiterlijke verschillen met de uitgaande versie zijn klein, maar de Duitsers maken van de gelegenheid gebruik om een nieuwe benzineversie te introduceren: de GLA 220.

Die GLA 220 is er opvallend genoeg alleen in combinatie met 4Matic-vierwielaandrijving, terwijl zijn 211 pk leverende broer 250 er wél met louter voorwielaandrijving is. De GLA 220 4Matic valt met z'n 184 pk mooi tussen die motorversie en de 156 pk sterke GLA 180 in.

Aan de buitenzijde zijn de verschillen tussen de oer-GLA en de faceliftversie erg klein. De bumpers, die naar goede Mercedes-traditie in verschillende varianten te krijgen zijn, krijgen in de getoonde uitvoering opvallende ronde mistlampen en een hoogglans zwarte afwerking mee. Ook zijn de koplampen en achterlichtunits strakgetrokken, waarbij het verdwijnen van de zichtbare led-'puntjes' de meest zichtbare wijziging is. De optionele xenonkoplampen van het uitgaande model maken plaats voor exemplaren met led-dim- en grootlicht. Ten slotte rept Mercedes over wat andere materialen in het interieur en wat kleine uitrustingsverschillen.

Met deze facelift is het uiterlijk van de GLA weer in lijn met z'n op dezelfde wijze gefacelifte broers A- en CLA-klasse. Topversie Mercedes-AMG GLA 45 (foto 5 en 6) profiteert van nog een andere 'update' aan die auto's: z'n motor gaat eveneens van 360 naar 381 pk. De 0-100-tijd moet hiermee in slechts 4,4 seconden achter de rug zijn, 0,4 seconden sneller dan voorheen.