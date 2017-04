Slideshow

Kleine facelift onderweg voor Mini Microscopische verschillen

Mini heeft een kleine update voor de driedeurs Mini op stapel staan. Vandaag zien we het vernieuwde retromodel voor het eerst buiten de deur.

De huidige driedeurs Mini, een auto die simpelweg als 'Mini' wordt aangeduid, staat sinds 2013 in de Nederlandse showrooms. Achterhaald durven we het model daarmee uiteraard niet te noemen, al is Mini van mening dat een kleine update wel op zijn plaats is.

Heftige wijzigingen lijken er overigens niet aan te komen. Het heeft er alle schijn van dat Mini de koplampunits opnieuw indeelt en ook de achterlichten op subtiele wijze opfrist. In het interieur verwachten we nieuwe materialen en het ligt in de lijn der verwachting dat ook het infotainmentsysteem wordt gemoderniseerd. Later dit jaar komt ongetwijfeld meer informatie vrij over het in ons eigen Born gebouwde model.