'Klanten bereid te betalen voor autonome functie' Vooral in groeimarkten positief gestemd

Zo'n tachtig procent van de automobilisten is bereid bij te betalen voor autonome functies in zijn of haar auto. Dat schrijft Zelfrijdendvervoer op basis van door Capgemini gedaan onderzoek.

IT-dienstverlener ondervroeg achtduizend respondenten uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Brazilië, India en China of zij bereid waren om bij te betalen voor zelfrijdende techniek in zijn of haar auto. 81 procent van de ondervraagden is bereid meer te betalen voor dergelijke functies.

Vooral in India is men bereid dieper in de buidel te tasten voor autonome techniek. 91 procent van de ondervraagden uit dat land ziet in de extra kosten geen obstakel. Brazilië en China volgen met 88 en 86 procent. In Groot-Brittanië is men minder over extra kosten voor autonome techniek te spreken. Zo'n twee derde van de ondervraagden wil bijbetalen voor autonome mogelijkheden.