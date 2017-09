Slideshow

Klachten over werkomstandigheden bij Tesla Overheidsinstantie NLRB trekt aan de bel

De Amerikaanse overheidsinstantie die tot taak heeft te waken over arbeidsomstandigheden geeft klagende Tesla-werknemers gelijk.

De National Labor Relations Board (NLRB) erkent daarmee dat Tesla zich heeft misdragen ten opzichte van z'n werknemers, door hen te verplichten een overeenkomst te ondertekenen dat ze verbiedt met buitenstaanders te praten over de werkomstandigheden bij Tesla's fabriek in Fremont, Californië. Ook veiligheidsrisico's moeten onder de pet worden gehouden. Daarnaast zouden werknemers in die productiefaciliteit, niet te verwarren met Tesla's Gigafactory, worden lastiggevallen en geïntimideerd.

Tesla ontkent de aantijgingen tot nu toe, maar moet voor 14 september reageren. Half november moet het bedrijf voor de rechter verschijnen, meldt persbureau Reuters. De klachten zijn ingediend door drie werknemers en vakbond United Auto Workers Union, die Tesla-wernemers aanmoedigt zich te verenigen.

Voor trouwe bezoekers van deze site komen de aantijgingen niet helemaal uit de lucht vallen, want in een artikel over Elon Musk werd onlangs al duidelijk dat werken voor het innovatieve bedrijf niet altijd een feest is. Een passage uit dat artikel: "Musk zegt dat hij 85 uur per week werkt, en van wie voor hem werkt, verlangt hij hetzelfde. Klachten over werkdruk, magere lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden en stress zijn talloos."