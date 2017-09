Slideshow

Klacht over privéauto Kamp ongegrond verklaard Volgens onderzoek geen willekeur

De klacht over de korting die oud-minister van Defensie Henk Kamp heeft gekregen voor onderhoud van zijn privéauto is ongegrond. Dat is de uitkomst van onderzoek dat in opdracht van Defensie is gedaan door een extern adviseur. Defensie neemt dit advies over, aldus een woordvoerder.

De klacht was ingediend door twee ontslagen medewerkers van Defensie. Zij waren betrokken bij het omkoopschandaal bij Defensie door autobedrijf Pon. De twee medewerkers vonden het niet eerlijk dat zij zijn bestraft voor de kortingen die zij kregen, terwijl de toenmalige minister in 2006 ook een korting had gekregen voor zijn Audi TT bij een garage van Pon. Het OM vervolgt de medewerkers ook.

In het onderzoek staat dat geen sprake is van willekeur en dat er ook geen reden is om te twijfelen aan de goede trouw van de huidige minister van Economische Zaken. Kamp zou niet actief naar een voordeeltje hebben gezocht, waar de medewerkers wel om de kortingen hadden gevraagd.

Hij had de onderhoudsbeurt niet zelf geregeld, maar een medewerker van Defensie. Daar is wel kritiek op, omdat dit ertoe leidde dat Kamp terechtkwam bij een normaal niet voor particulieren toegankelijke importeursgarage en een snelle service kreeg. De korting die hij kreeg was fors, maar ook niet erg ongebruikelijk.

Volgens het advies was het beter geweest als Kamp privézaken niet via een Defensiemedewerker had laten regelen. Kamp noemde het eerder ,,stom'' dat hij destijds zijn privéauto had laten onderbrengen in de importeursgarage.