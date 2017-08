Slideshow

Kiestijd: Gouden Stuurwiel 2017 Naar de stembus!

Voor de 41ste keer organiseert Autobild samen met ruim twintig zustermagazines, waaronder AutoWeek de Gouden Stuurwiel-verkiezing. De stembussen zijn geopend!

Jaarlijks hebben lezers van de ruim twintig aan AutoBild gelieerde zusterbladen grote invloed op de vraag 'Wie gaat er dit jaar met het Gouden Stuurwiel vandoor?'. Alle potentiële winnaars zijn inmiddels bekend!

Net als voorgaande jaren zijn de kanshebbers ingedeeld in verschillende categoriën. Alle automobiele kandidaten moeten dit jaar nieuw zijn verschenen of in vernieuwde vorm zijn gelanceerd. Ook nieuwelingen die deze herfst nog zullen verschijnen, dingen al mee naar de prestigieuze prijs.

Van alle zes de categorieën gaan vier auto's door naar de volgende ronde en welke dat zijn is aan jou! Heb je een voorkeur voor een van de kandidaten, spreek die dan vooral uit. Alle overgebleven modellen, 24 stuks in totaal, worden dit najaar uitvoerig getest op het circuit van Balocco in Italië. De redacteuren van alle partners van AutoBild – dus ook die van AutoWeek - zullen die populairste kandidaten flink aan de tand voelen. Daarna wordt op grond van hun bevindingen én het eerdere lezersoordeel het eindklassement opgemaakt. Dit resulteert in één winnaar per klasse en in de toekenning van zes Gouden Sturen. Op 8 november worden in Berlijn de winnaars bekendgemaakt.

Stemmen kan hier!

Kandidaten

Compacte klasse

Ford Fiesta

Kia Rio

Kia Picanto

Honda Civic

Hyundai i30

Nissan Micra

Opel Ampera-e

Seat Ibiza

Suzuki Swift

Volkswagen Polo

Midden- en topklasse

BMW 5-serie

Kia Stinger

Opel Insignia

Volkswagen Arteon



Compacte SUV's

Citroën C3 Aircross

Hyundai Kona

Jeep Compass

Kia Stonic

Mini Countryman

Mitsubishi Eclipse Cross

Opel Crossland X

Seat Arona

Skoda Karoq

Suzuki Ignis

Toyota C-HR

Volkswagen T-Roc

Grote SUV's

Alfa Romeo Stelvio

Audi Q5

BMW X3

Mazda CX-5

Peugeot 5008

Range Rover Velar

Renault Koleos

Volvo XC60



Sportief

Aston Martin DB11

Ferrari 812 Superfast

Ferrari GTC4 Lusso T

Honda NSX

Lamborghini Huracan Performante

Lexus LC500

McLaren 570S Spider

Porsche Panamera SportTurismo