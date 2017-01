Slideshow

Kia Stinger ook als diesel Derde motorvariant speciaal voor Europa

Op de autoshow van Detroit trok Kia vorige week alle aandacht naar zich toe met de specatculaire Stinger. Die auto wordt in Europa ook met een dieselmotor leverbaar, al is nog steeds niet bekendgemaakt of we ‘m in Nederland gaan zien.

Het klapstuk van de Stinger-line-up is natuurlijk de GT. De specificaties van de V6 in die auto (370 pk!) spreken dan ook nogal tot de verbeelding. Dat de sportieve topversie gezelschap krijgt van een 255 pk sterke 2.0 benzinemotor wisten we al, maar de komst van een 2,2-liter diesel is nieuw. Het speciaal voor Europa aan de Stinger gekoppelde blok doet met 200 pk en 440Nm niet veel onder voor z'n benzine-equivalent. De dieselversie acceleert in 8,5 seconden van 0 naar 100 en stopt er pas mee bij 225 km/h. Net als de andere motoren wordt de 2.2 standaard gekoppeld aan een achttraps automaat. Z'n wielmaat is wel anders: waar de GT standaard op 19 inch staat en de 2.0 op 18, moet de diesel het met 17 inch doen. Dat past, omdat ook de remschijven een maatje kleiner zijn.

Wel is er een kleine domper voor wie nu nóg enthousiaster is geworden over de Stinger: Kia Nederland is nog in onderhandeling met het Koreaanse hoofdkantoor, vertelt directeur Lean Verstoep. "Het hangt nu nog van de condities en de daaruit voortvloeiende prijsstelling af of we 'm hier gaan voeren", vertelt hij tijdens de introductie van de sportieve vijfdeurs. Als de auto naar Nederland komt, heeft de importeur in ieder geval geen hoge verwachtingen: men hoopt er enkele tientallen van te kunnen verkopen.