Kia Stinger komt naar Nederland! Eerste exemplaren arriveren in najaar

Toen de Kia Stinger in januari werd onthuld, was het nog niet duidelijk of de auto ook in Nederland leverbaar zou worden. De kogel is door de kerk: hij komt

De Stinger was in januari misschien wel dé grote verrassing van de North American International Auto Show in Detroit. Een imagoprobleem heeft Kia wat ons betreft allang niet meer, maar dat het merk met een tot 370 pk sterke, achterwielaangedreven vijfdeurs coupé zou komen, had niemand durven dromen. Afgaande op de vele positieve reacties op onze site, durven we wel te concluderen dat de ontwerpers in de roos hebben geschoten.

Hoewel het meteen duidelijk werd dat de in Amerika onthulde auto ook naar Europa zou komen, bleef het tot nu toe de vraag of Nederland ook tot de uitverkoren landen zou behoren. Een auto als deze speelt in ons land nu eenmaal al snel een rol in de marge. De vele enthousiastelingen kunnen opgelucht ademhalen, want vandaag maakt Kia bekend dat het eigenwijze BMW 4-serie-alternatief ook hier leverbaar wordt. Of de drie motoren die Kia in de Stinger monteert allemaal beschikbaar komen, wordt op een later moment bekendgemaakt. Naast de eerder aangehaalde V6 met 370 pk is de Stinger elders verkrijgbaar met een 2,0-liter viercilinder met 255 pk en een 2,2-liter dieselmotor met 200 pk. Een achttraps automaat is standaard.

Kia belooft dat de eerste Stingers in het vierde kwartaal van dit jaar in Nederland arriveren. Wie nu al wil weten hoe de auto rijdt, treft in AutoWeek 28 – die van deze week dus- een rij-impressie aan.