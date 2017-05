Slideshow

Kia Sedona spoedig onder het mes Facelift moet verkopen aanjagen

Kia's grootste ruimtereus, de Sedona, staat op het punt een facelift te krijgen. Het bewijs daarvan wordt geleverd door onze spionagefotograaf.

Het is 2014 als Kia de huidige generatie Sedona presenteert. De vorige generatie van de ruimtelijke Koreaan werd in 2008 van de Nederlandse prijslijsten geschrapt, maar in de Verenigde Staten mocht hij nog even door. De Carnival-opvolger die nu in de Amerikaanse showrooms staat, wordt spoedig op de snijtafel gelegd.

Kia heeft de Seona behoorlijk bedekt met plakkers, iets dat mogelijk wijst op het doorvoeren van stevige uiterlijke wijzigingen. We verwachten dat bepaalde designelementen van onder andere de Sportage en de Sorento hun weg naar de Sedona vinden. Kia doet in de Verenigde Staten goede zaken met de Sedona. Vorig jaar werden bijna 45.000 exemplaren verkocht, al moet de auto modellen als de Honda Odyssey en Chrysler Pacifica voor laten in de statistieken. Een onthulling van de bijgepunte Sedona vindt later dit jaar plaats.