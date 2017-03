Slideshow

Kia prijst nieuwe Picanto Instappen vanaf € 11.725

Terwijl het grote nieuws uit Genève los begint te barsten is Kia van mening dat dat hét moment is om de prijzen van de nieuwe Picanto te presenteren. Instappen kan vanaf € 11.725 euro.

Kia luidde 2017 in met de presentatie van de compleet nieuwe Picanto en nu weten we ook welke bedragen voor de derde generatie van de compacte Koreaan neergeteld moeten worden.

Kia maakt een deel van de prijslijst van de nieuwe Picanto alvast bekend. De compacte Koreaan komt beschikbaar met opgewaardeerde versies van de huidige 1.0 en 1.25, respectievelijk drie- en viercilinders. De vanafprijs van de 67 pk sterke 1.0 in EconomyLine-trim, de basisversie, is in ieder geval alvast bekend: € 11.725. Ook weten we wat de Picanto als EconoyPlusLine en als ComfortLine gaat kosten: € 12.475 en € 13.325. Hoger op de ladder staan de DynamicLine en de ExecutiveLine. Deze mogen weg vanaf respectievelijk € 14.825 en € 16.075. De sportieve GT-Line kent een prijskaartje van € 17.075.

Het is op moment van schrijven nog onduidelijk of bepaalde uitvoeringen zijn weggelegd voor specifiek de 1.0 of de 1.25. We wachten op een reactie van Kia Nederland. De 100 pk sterke 1.0 T-GDI komt in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt.