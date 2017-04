Slideshow

Kia Pegas én K2 Cross gepresenteerd 'Rio cross-over' voor China

Kia heeft in China de Pegas en de K2 Cross op de markt gebracht. Met name die laatste wekt onze interesse.

In september vorig jaar bracht Kia de nieuwe Rio op de markt. De B-segmenter groeide in alle richtingen, behalve in de hoogte. Hij werd onlangs in sedanvorm in New York gepresenteerd. In diverse groeimarkten is de Rio niet te vinden, in landen als Rusland en China voert Kia derhalve de K2. De K2 is wat formaat betreft vergelijkbaar met de Rio, maar heeft er op technisch vlak weinig mee te maken. Vorig jaar verscheen de gefacelifte K2 Sedan ten tonele. Om het nog ingewikkelder te maken: de K2 heet in Rusland weer Rio en daar wordt nog de vorige generatie verkocht.

In China zijn nu de Pegas en de K2 Cross gepresenteerd. De Pegas is een compacte sedan met een wielbasis van 2,57 meter. Daarmee is de basis gelijk aan die van de vorige generatie Rio. De sedan heeft een bagageruimte van 475 liter en op de bestellijst komt een 95 pk en 133 Nm sterke 1,4 liter benzineblok te staan. De Rio Sedan, die deze maand werd gepresenteerd, kan meer bagage opslokken.

Dan is er de K2 Cross, een compacte cross-over op K2-basis die 4,5 centimeter hoger op de poten is gezet. Op technisch vlak is hij vergelijkbaar met de K2. Wel groeit de K2 Cross 4 centimeter in de lengte ten opzichte van zijn hachbackbroer.

De K2 Cross komt niet naar Nederland, al zal Kia op termijn een compacte cross-over op Rio-basis aan het gamma toevoegen. Die auto deelt zijn basis weer met de op stapel staande Kona.