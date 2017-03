Slideshow

Kia Optima Sportswagon en Niro als plug-in Stekkerkracht voor ruime Kia's

We kennen de Kia Optima als plug-in hybride alleen in sedanvorm. Nu komt ook de Sportswagon met de hybride aandrijflijn. Ook de Kia Niro krijgt een plug-in hybride aandrijflijn.

Kia heeft in Genève de Sportswagon staan met een klepje extra. Jawel, ook de ruimere Optima krijgt de plug-in hybride aandrijflijn mee. De 154 pk sterke 2,0-liter GDI-dieselmotor is zodoende gekoppeld aan een 68 pk sterke elektromotor. Dankzij een 11,26 kWh accupakket moet de auto in theorie volledig elektrisch 60 kilometer afleggen. Over verbruikscijfers meldt Kia nog niks officieel. Over de CO2-uitstoot al wel, die bedraagt volgens de Zuid-Koreanen 34 g/km. De Sportswagon komt als plug-in alleen naar Europa en moet al volgend kwartaal in de showrooms staan.



Naast de Optima Sportswagon is ook de Niro als plug-in te bewonderen in Genève. In de normaal al hybride cross-over wordt de 141 pk sterke 1,6-liter GDI dieselmotor gekoppeld aan een niet nader gespecificeerde elektromotor. Een 8,9 kWh accupakket moet volgens Kia een volledig elektrische actieradius van 55 kilometer mogelijk maken. De gemiddelde CO2-uitstoot komt volgens Kia uit op minder dan 30 g/km. De Niro komt als plug-in in het derde kwartaal naar de dealer. Prijzen van beide Kia's volgen op een later moment.