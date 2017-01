Slideshow

Kia KX7 is Sorento met ambities Nieuw vlaggenschip voor Kia in China

In maart brengt Kia in China deze KX7 op de markt, een cross-over die in het Aziatische land bovenaan de Kia-voedselketen komt te staan.

Wie vlug een blik werpt op deze KX7, zou zomaar kunnen denken dat hij een afbeelding van de Sorento voor zich heeft. Dat komt natuurlijk ergens vandaan. In feite is de hagelnieuwe KX7 een Sorento die een luxebehandeling is ondergaan.

De KX7 komt in China naast de derde generatie van de Sorento in de Chinese showrooms te staan. Waar de Sorento uit Zuid-Korea wordt geïmporteerd, zal de in 2002 opgerichte joint-venture Dongfeng Yueda Kia de KX7 in China produceren. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat de KX7 in China slechts marginaal duurder wordt dan de Sorento waar hij op gebaseerd is. In maart gaat de KX7 in de Chinese verkoop. Naar Europa komt de SUV logischerwijs niet.