Kia heeft interesse in naam 'XCeed' Bestemming onbekend

Kia heeft patent aangevraagd op de naam 'Xceed'. Het is nog niet helemaal zeker waar de naam voor gebruikt gaat worden.

Kia heeft bij het European Union Intellectual Property Office het beeldmerk van modelnaam Xceed geregistreerd, zo blijkt uit de database van het bureau.

Opvallend is dat Kia de 'C' in een kapitaal is uitgevoerd, terwijl de Koreanen hun C-segmenter cee'd noemen. Het is niet ondenkbaar dat Kia de naam XCeed reserveert voor een ruiger aangeklede versie van de Cee'd, een opgehoogde variant met kunststof aankleding in de stijl van de Volvo XC40.

In 2007 had Kia de ex-cee'd Cabrio Concept op de beursvloer staan, een auto die wat naam betreft enige gelijkenissen vertoont met de naam XCeed. Een cabrioversie van de Cee'd lijkt ons echter niet waarschijnlijk.



Een andere mogelijkheid is dat de naam wordt geplakt op een cross-over. Kia komt met een compacte cross-over die zijn basis deelt met de op stapel staande Hyundai Kona. Hier zou de naam XCeed ook lastig bij passen, gezien de Cee'd een trede hoger op de ladder staat dan de te introduceren cross-over.