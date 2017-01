Slideshow

'Karim Habib weg bij BMW' Derde designbaas weg in korte tijd

Karim Habib, designbaas van het merk BMW binnen de BMW-groep, vertrekt naar verluidt bij die Duitse autobouwer. Hij heeft vooralsnog geen opvolger.

Wanneer het uitgelekte nieuws klopt, is Habib de derde BMW-designbaas die in korte tijd het bedrijf verlaat. De hoofdontwerper van Mini, Anders Warming, vertrok eerder naar het herboren merk Borgward; Benoit Jacob, werkzaam voor Mini én verantwoordelijk voor de i-modellen van BMW, is naar China vertrokken.

De berichten over het vertrek van Karim zijn afkomstig van Automotive News Europe en van auto, motor und sport. Er is vooralsnog geen bevestiging van het nieuws door BMW. Karim Habib kwam in 1998 in dienst bij BMW, maar verruilde dat merk in 2008 voor concurrent Mercedes-Benz. Sinds 2010 is hij weer werkzaam bij het merk uit München, waar hij sinds 2012 de eindverantwoordelijke is als het gaat om het merk BMW. Hij legt daarbij verantwoording af aan de Nederlander Adrian van Hooydonk, die directeur is van de designafdeling van de gehele BMW-groep.