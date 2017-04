Slideshow

Jeep Yuntu Concept voor het eerst zichtbaar Digitaal ter wereld gebracht

De eerste afbeeldingen van de Jeep Yuntu Concept zijn op internet beland!

Vorige week werd bekend dat Jeep een nieuwe concept-car in de ontwikkelingskamers had staan die tijdens Auto Shanghai aan de wereld voorgesteld zou worden. Vandaag duikt het studiemodel, Yuntu genaamd, op in digitale vorm.

Officiële informatie heeft Jeep nog niet vrijgegeven. We weten dat de Yuntu een vooruitblik is op een zevenzitter. Jeep geeft zijn showauto een opvallend hoekig en tevens simplistisch lijnenspel mee. In het interieur monteert Jeep een dashboard dat nagenoeg volledig uit een display lijkt te bestaan. Een entertainmentgehalte wordt opgekrikt door in elke hoofdsteun eveneens een scherm te plaatsen.

De concept-car debuteert als plug-in hybride, al blijft het nog even geheim welke techniek zich exact in het onderhuidse van de Yuntu schuilhoudt. Later vandaag hebben we ongetwijfeld meer informatie, houd ons dus goed in de gaten!