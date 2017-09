Slideshow

Jeep Wrangler verliest plakkers Zeer voorzichtige evolutie

Het heeft er alle schijn van dat Jeep een volledig nieuwe Wrangler presenteert tijdens de Los Angeles Auto Show die in de eerste week van december z'n deuren opent. Hoewel, volledig nieuw. Voor het uiterlijk lijkt dat niet te gaan gelden.

De nieuwe Wrangler is al vaak voorbij de lens van onze spionagefotograaf gereden, maar niet eerder liet de nieuwe offroader zoveel van zijn definitieve uiterlijk zien. Meer dan ooit wordt duidelijk hoe voorzichtig Jeep achter de tekentafel te werk is gegaan. Zelfs als je de plakkers weg zou denken, dan zijn de verschillen op het oog zeer minimaal.

Wie goed kijkt ziet dat de voorruit iets platter ligt en dat de gehele voorzijde iets hoger is dan die van de huidige Wrangler. Ook zichtbaar zijn de anders getekende achterlichtunits, al zijn de exemplaren aan de voorzijde samen met de grille die ertussen zit toch ook echt opnieuw ontworpen. De nieuwe bumpers zijn ook aanwezig op deze Unlimited, de vierdeursvariant van de Wrangler.

De nieuwe Wrangler lijkt vooral te moeten profiteren van onderhuidse nieuwigheden. Jeep past aluminium toe voor de constructie van het model, al is regulier staal in grotere mate aanwezig dan vooraf werd gedacht. De ruige Amerikaan profiteert verder van een 2,0-liter grote viercilinder turbomotor, iets dat op de Nederlandse markt voor een fors lager prijskaartje zal zorgen. Het huidige exemplaar is enkel met een 3,6-liter grote V6 benzinemotor en met een 2,8-liter grote CRD-dieselmotor te krijgen. De bpm op eerstgenoemde is heftig te noemen en drijft het prijskaartje van die benzineversie op tot minimaal € 107.916. Een V6 zal op de internationale motorenlijst in ieder geval terugkeren.

De Wrangler van de JK-generatie die momenteel IN de showrooms van Jeep te vinden is, is in de basis alweer 11 jaar oud.