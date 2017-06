Slideshow

Jaguar XE SV Project 8 ontketend 'Krachtigste Jaguar ooit'

Jaguar heeft de in mei aangekondigde extreme topversie van de XE naar voren geschoven. We presenteren: de 600 pk sterke XE SV Project 8!

De hagelnieuwe supersporter die Jaguar van de XE toont heeft niet alleen een indrukwekkende naam. Ook de 5,0-liter grote V8 die Jaguar in de neus van de nieuweling legt, weet indruk te maken. Het blok is immers goed voor 600 pk en 700 Nm en daarmee is het direct de krachtigste straatauto die Jaguar ooit heeft gebouwd. Het Britse beest moet in 3,7 tellen naar een snelheid 100 km/h kunnen sprinten. Zijn topsnelheid ligt op 322 km/h. Schakelen gaat middels een achttraps Quickshift-automaat.

De door SVO onder handen genomen XE is niet slechts een versie van de relatief compacte sedan met een enorm blok als kloppend hart. Zo krijgt de vierwielaangedreven SV Project 8 een titanium sportuitlaat mee en zijn diverse stukken plaatwerk vervangen voor lichtgewicht exemplaren. De van forse openingen voorziene voorbumper is uit koolstofvezel opgetrokken en ook de achterklep is uit dat goedje vervaardigd. Aan de achterzijde vinden we een difusser en ook de achterbumper is van carbon. Jaguar spreekt verder over een nagenoeg egale, vlakke bodem en een achterspoiler die in hoogte te verstellen is.

SVO heeft verder de gehele ophanging van de 5,5 centimeter bredere XE onder de liep genomen. De XE maakt kennis met handmatig te verstellen dempers waarmee de auto zo'n 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt is te leggen. Ook de remmerij is indrukwekkend, het zijn namelijk koolstofkeramische exemplaren. De auto laat zich in een nieuwe Track Mode zetten, een modus waarin de Jaguar bruter is dan ooit en klaar moet zijn voor het circuit. Wie het optionele Track Pack bestelt, krijgt de XE als tweezitter terug. De achterbank wordt in dat geval verwijderd. De voorstoelen worden vervangen door lichtgewicht exemplaren die 12,2 kilo van het totaalgewicht moeten halen.

In het interieur past Jaguar veelvuldig gebruik van koolstofvezel en Alcantara.

Wie wel gecharmeerd is van deze Britse geweldenaar, moet snel handelen. De oplage is beperkt tot 300 stuks. Jaguar noemt de XE SV Project 8 dan ook zijn tweede model van de Collectors Edition. De F-Type Project 7 uit 2014 kan gezien worden als de eerste auto uit die serie.

Een exacte Nederlandse prijs is nog niet bekend, al wordt een indicatieprijs van € 151.000 gegeven.