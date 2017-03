Slideshow

Jaguar spuit i-Pace Concept rood voor Genève Elektrische toekomstmuziek met een fel kleurtje

Jaguar verraste in november het publiek van de Los Angeles Motor Show met de i-Pace Concept, een elektrische concept-car die een voorbode is van een soortgelijk productiemodel. De auto staat ook in Genève, maar wordt voor de gelegenheid rood gespoten.

De felrode lak lijkt vooralsnog het enige dat er is veranderd aan de i-Pace, die aanvankelijk in beschaafd zilvergrijs op het toneel verscheen. Jaguar maakt nog geen melding van wijzigingen aan de techniek, maar daar is wellicht ook geen aanleiding toe. De elektrische cross-over herbergt namelijk een accupakket met een capaciteit van 90 kWh en elektromotoren die samen 400 pk leveren. Daarmee is deze Jaguar niet alleen snel, maar beschikt hij ook over een theoretische actieradius van 500 km.

De i-Pace is nipt korter dan de F-Pace, maar oogt vooral minder als een SUV. Met z'n ver naar voren geplaatste voorruit en relatief korte neus zou je de auto zelfs van wat MPV-trekjes kunnen betichten. De grote wielen en zeer vlak liggende achterruit bezorgen de auto echter alsnog een stoer uiterlijk, wat dankzij de rode kleur natuurlijk nog sterker opvalt.

Volgend jaar zou de productieversie van de i-Pace al op de markt moeten komen, wat een onthulling aan het einde van 2017 aannemelijk maakt. We wachten geduldig af.