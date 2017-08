Slideshow

Jaguar Land Rover blikt terug op juli Groei, maar vooral in China

Jaguar Land Rover (JLR) blikt terug op juli en pakt meteen het tweede kwartaal van dit jaar mee. Er is groei te zien, al komt dat vooral door China.

In juli verkochten Jaguar en Land Rover samen 46.074 auto's, 3,6 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. 12.964 daarvan zijn Jaguars, de overige 33.110 komen voor rekening van Land Rover. In China is de groei gigantisch te noemen: juli was daar maar liefst 34 procent beter voor JLR dan vorig jaar. Dat komt onder meer doordat er een nieuwe fabriek in Changshu is geopend. Ook de introductie van de lange XF en de populariteit van de F-Pace, Discovery Sport en Evoque dragen daaraan bij. Op andere continenten hangt de vlag er minder gunstig bij: het Verenigd Koninkrijk laat een dipje van 1 procent noteren, het vasteland van Europa zakt 6 procent en in Noord-Amerika staat er 3 procent achter de 'min'.

Van april tot en met juli noteert JLR eveneens een groei van 4 procent. Jaguar groeide daarbij met 20,5 procent fors meer dan Land Rover.