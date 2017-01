Slideshow

Jaguar Land Rover 20 procent in de plus Vooral Jaguar groeit indrukwekkend

De ambitieuze doelen van Jaguar Land Rover zijn in 2016 weer een stapje dichterbij gekomen. Het concern wist maar liefst 20 procent meer auto’s te kopen dan in 2015.

De groei van Jaguar als merk is daarbij helemaal opmerkelijk te noemen, want in 2016 werden er daar maar liefst 77 procent meer auto's verkocht. Land Rover groeide 8 procent, een percentage dat veel zwaarder meetelt omdat de SUV-bouwer nog altijd veruit de grootste van de twee is. Vorig jaar werden er 434.583 Land Rovers verkocht, tegenover 148.730 Jaguars. Het totaal van beide merken komt daarmee uit op 583.313 stuks.

In China kwam de groei met 31 procent hoger uit dan gemiddeld. Noord-Amerika kreeg er een kwart meer Jaguars en Land Rovers bij, het Verenigd Koninkrijk moet het met een plus van 17 procent doen. Daar werden 117.571 auto's aan de man gebracht, het vasteland van Europa voegt daar nog eens 138.695 stuks aan toe. Daarmee is ons werelddeel nog altijd de belangrijkste afzetmarkt voor de Britse merken van Tata. In de VS krijgt Jaguar wel de titel van snelst groeiende premium-merk. Dat heeft JLR ook nodig, want aan het eind van dit decennium wil het bedrijf jaarlijks een miljoen auto's afleveren.