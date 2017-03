Slideshow

Jaguar laat E-Type herrijzen in Essen In de voetsporen van Land Rover

Sinds enige tijd is het bij Land Rover mogelijk om restauraties door de fabriek, dus met fabrieksonderdelen, uit te laten voeren. Zustermerk Jaguar presenteert op Techno Classica in Essen een soortgelijk product: E-Type Reborn.

Een klassieke Series 1 of een Range Rover van de eerste lichting, maar dan volledig in nieuwstaat? Het kan bij Land Rover. Ook nieuwe Jaguars uit lang vervlogen tijden zijn in het recente verleden beschikbaar geweest voor de overvloedig betalende liefhebber. In het geval van de XKSS of de Lightweight-E-Type ging het echter niet om gerestaureerde originele exemplaren, maar om compleet nieuwe auto's. Bij E-Type Reborn is dat anders. Net als Land Rover gaat Jaguar zelf restauraties verzorgen.

E-Types uit de periode 1961 tot 1968 komen in aanmerking voor het programma. Klanten kunnen zelf bestellingen plaatsen, waarna een geschikte basis wordt uitgezocht. Om te beginnen presenteert Jaguar een serie van tien reeds gerestaureerde exemplaren, waarvan er één op de Techno Classica schittert. De Series I Fixed Head Coupé uit 1965 is uitgevoerd in 'Opalescent Gunmetal Grey' en laat in niets blijken dat er 78.000 mijl op de klok staat. Jaguar zegt op exact dezelfde manier te werk te gaan als het een halve eeuw geleden deed bij de bouw van deze auto's, maar toch zijn er voor wie dat wil upgrades mogelijk. Zo kan er een beter koelsysteem of een volledig gesynchroniseerde versnellingsbak worden gemonteerd, maar eis is wel dat de authenticiteit van de auto niet wordt aangetast.