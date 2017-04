Slideshow

Jaguar F-Pace verkozen tot World Car of the Year F-Pace ook winnaar World Car Design

De World Car of the Year van 2017 is de Jaguar F-Pace! Die uitslag is vandaag bekendgemaakt tijdens de New York International Auto Show.

Uit een stemronde waaraan 75 autojournalisten van over de hele wereld meededen, is de Jaguar F-Pace als winnaar uit de bus gekomen. Men verkoos de eerste SUV van Jaguar boven het Duitse duo Audi Q5 en Volkswagen Tiguan, de andere finalisten. Daarnaast werd het model ook uitgeroepen tot World Car Design of the Year.



Er was nog een aantal deelcategorieën, waarvoor de journalisten hun favoriet naar voren konden schuiven. Zo ging de titel World Urban Car of the Year naar de BMW i3, werd de Toyota Prius plug-in uitgeroepen tot World Green Car, de Mercedes E-Klasse is de World Luxury Car van het jaar en de Porsche 718 (zowel de Boxster als de Cayman) werd uitgeroepen tot World Performance Car.