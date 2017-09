Slideshow

Jaguar E-Type Zero: elektrische klassieker Twee werelden komen samen

Jaguar heeft in het geniep aan een wel heel bijzonder project gewerkt. Het merk presenteert: de E-Type Zero, een klassieker met een elektrische aandrijflijn in het vooronder.

Tussen 8 en 10 september vindt het Jaguar Land Rover Tech Fest plaats en Jaguar laat dat niet ongemerkt aan de neus van het publiek voorbijgaan. Het merk presenteert de E-Type Zero, een klassieke E-Type met een elektrisch hart.

De E-Type Zero is met zijn 300 pk sterke elektromotor in staat in 5,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De auto is in de basis een compleet gerestaureerde E-Type Series 1.5. De auto is niet alleen voorzien van een elektrische krachtcentrale, maar ook van een nieuw dashboard. Led-koplampen in de vorm van die van het origineel zijn tevens bewijsstukken van het huidige tijdperk. Onder de tankklep is een laadopening geplaatst.

Jaguar monteert een accupakket dat net zo groot en zwaar is als de originele XK-zescilinder die in het origineel lag. De elektromotor is onder het accupakket geplaatst, exact op de plek waar voorheen de versnellingsbak was geplaatst. De E-Type Zero weegt in totaal 46 kilo lichter dan het origineel. De wielophanging en de remmerij zijn niet aangepast.