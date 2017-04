Slideshow

Jaguar E-Pace opnieuw te zien Interieur met F-Type-kenmerken

Wie een F-Pace te groot vindt, maar wel graag een Jaguar-SUV zou kopen, kan binnenkort bij de Britten terecht voor wat voorlopig E-Pace wordt genoemd. De auto laat nu ook z’n dashboard zien, al gaat het nog schuil onder heel veel plastic.

Door het overvloedig aanwezige camouflagemateriaal is er nog maar weinig van het binnenst te zien. Wel is duidelijk dat de middenconsole, die uiteraard over Jaguars bekende touchscreen beschikt, sterk achterover helt. Ook lijkt er aan de passagierszijde een 'greep' te lopen in de stijl van de F-Type, die moet accentueren dat het dashboard sterk op de bestuurder gericht is. De 'klokken' huizen in kokers, wat betekent dat het scherm dat in bijvoorbeeld de XF als klokkenwinkel dient, in deze versie niet aanwezig is.

Als klein broertje van de F-Pace bindt de 'E-Pace' straks de strijd aan met auto's als de Audi Q2 en Q3 en de BMW's X1 en X2. Die laatste moet nog worden onthuld, maar laat zich omschrijven als het sportieve broertje van de X1. Voor wat betreft de techniek leunt de E-Pace straks op het modulaire iQ-platform waar ook de rest van het Jaguar-gamma gebruik van maakt. Ook de 2.0 benzine- en dieselmotoren kennen we al. Wie liever elektrisch wil rijden, kan in de toekomst bij Jaguar aankloppen voor een i-Pace. Die cross-over is minder SUV-achtig en een volledig op zichzelf staand model.