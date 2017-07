Slideshow

Jaguar E-Pace breidt Jaguar-gamma verder uit Vanafprijs nu al bekend!

In 2015 schoof Jaguar zijn eerste cross-over naar voren: de F-Pace. Vandaag krijgt dat model gezelschap van een kleinere broer. We heten welkom: de E-Pace!

De korte teasercampagne die Jaguar opzette voor de E-Pace eindigt vandaag in de onthulling van een auto waarmee het merk zijn portfolio uitbreidt met een tweede cross-over. De E-Pace staat een trede lager op de ladder dan grote broer F-Pace. Waar Jaguar met die laatste zijn pijlen richt op auto's als de BMW X5, is de E-Pace het wapen dat het leven van auto's als de Audi Q3, BMW X1 en Land Rover Range Rover Evoque moeilijk moet gaan maken.

De E-Pace meet 4,4 meter in de lengte, is 1,65 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,68 meter. Die waarden zijn vergelijkbaar met die van zijn rivalen, al is deze hagelnieuwe Brit de laagste van het stel. De bagageruimte meet 577 liter, wat meer is dan de reeds genoemde concurrenten van de E-Pace kunnen opslokken.

Het uiterlijk van de E-Pace laat zich wellicht het best omschrijven als een op hoge temperatuur gewassen F-Pace met F-Type invloeden. Zo zien we aan de voorzijde gelijkenissen met beide modellen, al doen vooral de koplampunits aan de exemplaren van de F-Type denken. Tegen meerprijs zet Jaguar de E-Pace op 21-inch lichtmetalen wielen.

Wat infotainment en connectiviteit betreft, trakteert Jaguar E-Pace-klanten – afhankelijk van de gekozen uitvoering – op vier 12-volt oplaadpunten, vijf USB-aansluitingen en een 4G wifi-hotspot. Een 10-inch touchscreen voor toegang tot het infotainmentsysteem is standaard op elke uitvoering. Een 12,3 inch groot exemplaar is optioneel.

Jaguar zet naar eigen zeggen fors in op een dynamisch karakter voor de E-Pace. De cross-over krijgt Integral Link-achterwielophanging en middels Configurable Dynamics kan de bestuurder diverse parameters – denk aan gasrespons en directheid van de besturing – naar eigen smaak aanpassen.

Krachtcentrales

Jaguar zet twee benzine- en drie dieselmotoren op de bestellijst. Op dieselvlak is de 150 pk en 380 Nm sterke 2,0-liter viercilinder de basisversie. Deze is er als enige E-Pace ook met voorwielaandrijving (in combinatie met handbak). Terwijl de handgeschakelde versie met vierwielaandrijving 5,2 l/100 km slurpt, is de voorwielaangedreven variant goed voor een gemiddeld verbruik van tussen de 4,2 en 4,4 l/100 km. De 150 pk sterke diesel is er ook met automatische transmissie. Voor meer vermogen zorgt de 180 pk en 430 Nm sterke 2,0-liter viercilinder, een blok dat zowel met handbak als met automaat leverbaar is. Het gemiddeld verbruik ligt tussen de 5,2 en 5,6 l/100 km. De krachtigste diesel is de 240 pk en 500 Nm sterke 2,0-liter vierpitter. Deze variant is altijd gekoppeld aan de negentrapsautomaat en elke 100 kilometer is gemiddeld 6,2 liter diesel nodig. Zijn topsnelheid ligt op 224 km/h en in 7,4 tellen moet een snelheid van 100 km/h haalbaar zijn.

Op benzinevlak is het aanbod overzichtelijker, aangezien er slechts twee smaken te krijgen zijn die bovendien altijd gekoppeld zijn aan de negentrapsautomaat. Een 249 pk en 365 Nm sterke 2,0-liter viercilinder staat onderaan de korte benzinelijst. Het blok is goed voor een gemiddeld verbruik van 7,7 l/100 km en moet de E-Pace in 7 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpen. Zijn topsnelheid ligt op 230 km/h. De absolute knaller is de 300 pk sterke variant van de geblazen 2.0. Hiermee moet je in 6,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten, terwijl de topsnelheid op 243 km/h ligt. Het gemiddeld verbruik van deze benzineslurper is vastgesteld op 8,0 l/100 km.

Twee smaken vierwielaandrijving

De 150 en 180 pk sterke diesel-E-Paces én de 249 pk sterke benzinevariant beschikken standaard over permanente vierwielaandrijving. Jaguars engineers schroeven voor het eerst de Active Driveline-vierwielaandrijving in het onderhuidse van de E-Pace. Het systeem – alleen beschikbaar voor de 300 pk sterke benzineversie en de 240 pk sterke diesel – is in staat nagenoeg al het koppel naar de achteras te sturen. Bij constante snelheden wordt het vermogen juist weer naar de voorwielen gestuurd; dit om het brandstofverbruik te verlagen. En dan is er nog zoiets als Adaptive Dynamics, oftewel optionele continue variabele demping. Wie dat pakket bestelt, krijgt sowieso 21-inchwielen onder zijn E-Pace.

Veiligheidssystemen en gadgets

Geen nieuw model zonder een hele waslijst aan veiligheidssystemen. Jaguar voorziet de E-Pace (afhankelijk van de uitvoering) van Emergency Braking, Blind Spot Assist, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Adaptive Speed Limiter en Driver Condition Monitor. Parkeersensoren aan de voor- en achterzijde zijn standaard aanwezig. Ook een voetgangersairbag is van de partij: een plofzak die onder de achterste rand van de motorkap vandaan komt om een voetganger op te vangen in geval van een aanrijding. De E-Pace is verder de eerste Jaguar die het nieuwe TFT- head-updisplay krijgt, een exemplaar dat informatie in kleur weergeeft.

Op de optielijst zet Jaguar de Activity Key, een water- en schokbestendige polsband die dienst doet als 'extra sleutel'. De hoofdsleutel kan in de auto gelaten worden, zodat je je als bestuurder fijn kunt misdragen in sloten, meren, zwembaden of een modderpoel. De auto wordt weer ontgrendeld zodra je de Activity Key tegen de bovenrand van de achterste kentekenplaathouder houdt.

Uitvoeringen en First Edition

Jaguar heeft de uitrustingsniveaus S, SE en HSE in het leven geroepen voor de E-Pace. Daarnaast zijn er twee pakketten beschikbaar, waarvan er één tijdelijk is: de First Edition.

Deze uitvoering is het eerste verkoopjaar te bestellen en is alleen te krijgen in combinatie met de 180 pk sterke diesel en de 249 pk sterke benzineversie. Beide zijn gekoppeld aan een negentrapsautomaat. De First Edition is gebaseerd op uitrustingsniveau R-Dynamic SE en is alleen verkrijgbaar in de kleuren Caldera Red, Yulong White en Santorini Black. Ook 20-inch lichtmetaal maakt deel uit van het pakket. Het interieur van de First Edition is volgehangen met leer met rode stiksels en een met suède-achtige stof afgewerkte dakhemel. Jaguars Activity Key is samen met Configurable Dynamics eveneens van de partij.

Dan is er het R-Dynamic Pack, een pakket waarmee de E-Pace over onder meer schakelflippers, sportstoelen en aluminiumkleurige details komt te beschikken. Op optisch vlak is de R-Dynamic te herkennen aan hoogglanzend zwarte afwerking aan zowel voor- als achterzijde. De wielkasten zijn in de carrosseriekleur uitgevoerd.

De Nederlandse importeur heeft een vanafprijs van € 48.300 vastgesteld. Voor dat geld staat er een voorwielaangedreven exemplaar met de 150 pk sterke diesel klaar. Het Oostenrijkse Magna Steyr is verantwoordelijk voor de bouw van de E-Pace. Vanaf volgend jaar rolt daar ook de elektrische i-Pace van de band. Voor de Chinese markt bouwt Jaguar de E-Pace in het Chinese Changshu.