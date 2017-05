Slideshow

Jaguar aan de volledig variabele klepbediening Fiat-techniek naar Engeland

Om verbruik en uitstoot terug te dringen, werkt na BMW en Fiat nu ook Jaguar Land Rover aan motoren met volledig variabele klepbediening. De Engelsen kiezen voor hetzelfde elektromechanische principe als Fiat.

Na Fiat wordt Jaguar Land Rover de tweede klant bij het Duitse Schaeffler Automotive voor UniAir, het systeem voor elektromechanische klepbediening dat door Fiat aangeduid wordt als het MultiAir-systeem. Bij dit systeem wordt de hoeveelheid lucht die in de motor stroomt volledig geregeld met de inlaatkleppen. Door de nauwkeurige dosering van de luchttoevoer die met UniAir mogelijk is, is een gasklep (doorgaans een hinderlijk obstakel in het inlaatkanaal) niet langer nodig. Met deze techniek zijn brandstofbesparingen tot tien procent mogelijk (en dus ook een vergelijkbare reductie van de CO2-uitstoot), terwijl het vermogen met tien procent kan toenemen en het koppel in het lagere toerengebied tot 15 procent kan stijgen. Vooral die lagere CO2-uitstoot is interessant, want vanaf 2020 wordt het vlootgemiddelde van wat een autofabrikant in Europa verkoopt verder naar beneden bijgesteld, van de huidige 130 gram per kilometer naar 95 gram.

Bij het UniAir-systeem worden de inlaatkleppen niet direct aangestuurd door een nokkenas, maar indirect. Tussen de kleppen en de nokkenas zitten namelijk met olie gevulde kamers. Wanneer de nok van de nokkenas de olie samenperst, duwt de olie op zijn beurt de klep open. Maarrr … behalve door het nokprofiel wordt de druk in de kamers ook gereguleerd via elektromagnetische ventielen. Hierdoor worden de kleptiming én de lichthoogte van de kleppen door de elektronica afhankelijk van de belasting en het toerental van de motor als het ware losgekoppeld van het profiel van de nokkenas.

Fiat begon al in de jaren tachtig met de ontwikkeling van motoren met volledig variabele klepbediening. Pas wanneer de Italianen samenwerking zoeken met het Duitse Schaeffler Automotive wordt het systeem productierijp en leert de wereld het in 2009 kennen als MultiAir. Schaeffler zorgt voor de volumeproductie van het systeem en heeft nu in Jaguar Land Rover een tweede klant gevonden. Welke motoren bij JLR als eerste met UniAir uitgerust gaan worden en wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.