Jaaromzet autosector groeit ook in 2016 Ook servicebedrijven in de plus

De Nederlandse autosector heeft vorig jaar meer omzet behaald, ondanks dat er fors minder nieuwe auto's zijn verkocht. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Importeurs van nieuwe personenauto's waren de enige deelbranche uit de sector waar de opbrengsten terugliepen. Hier was sprake van een omzetkrimp van ruim 5 procent.

In de bedrijfsautobranche (plus 11 procent) groeide de omzet juist aanzienlijk. Ook de autoservicebedrijven (plus 5,9 procent) en de handelaren in auto-onderdelen (plus 3,9 procent) deden het beter dan in 2015 en zelfs de dealers van personenauto's behaalden per saldo een klein plusje (1 procent).

Volgens het CBS is mede door de stijgende omzetten ook de stemming onder ondernemers in de auto- en motormarkt weer positief. In alle deelbranches zijn de omzetverwachtingen voor 2017 duidelijk optimistisch.

In Nederland kelderde de verkoop van nieuwe personenauto's vorig jaar met bijna 15 procent, tot iets minder dan 383.000 stuks. De terugval kwam vooral door wijzigingen in de bijtellingsregels. De Nederlandse brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG voorzien voor dit jaar weer een herstel van de markt, tot circa 415.000 verkochte voertuigen. Dat komt neer op een groei van ruim 8 procent.