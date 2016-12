Slideshow

Jaarknallers: Top 10 zoekopdrachten Van BPM tot cabrio

Afgelopen jaar is er op onze site weer naar van alles en nog wat gezocht. De zoekopdrachten gingen alle kanten op. Deze tien zijn het vaakst ingevoerd!

1. BPM



Autorijden is in Nederland nogal een dure aangelegheid. Van de motorrijtuigenbelasting tot de prijzen aan de benzinepomp, het kan een ware aderlating zijn. Dan is er ook nog de bpm; de belasting die je betaalt bij het aanschaffen van een nieuwe auto of bij het importeren van een auto. Het is het overwegen waard om een auto uit het buitenland te halen en het berekenen van de BPM kan je helpen bij die overweging. Jullie zochten er massaal op.



2. Klokje Rond



Ben je gericht op zoek naar een occasion en wil je weten hoe lang zo'n auto het volhoudt, of ben je gewoon geïnteresseerd in Joeps interessante uitleg rond onderhoud? Misschien heb je wel hele andere redenen om ernaar te zoeken, maar er wordt in ieder geval massaal gezocht naar onze Klokje Rond-video's.



3. Bijtelling



Jawel, daar is-ie weer: de bijtelling! Voor de particuliere autorijder niet echt interessant, maar voor de zakelijke rijder des te meer. Vanwege het jaarlijks veranderende fiscale klimaat en de grote leasemarkt in Nederland is het een veelbesproken onderwerp. Het is ook een onderwerp waarvoor jullie onze site zeer regelmatig wisten te vinden.



4. Tesla



Er lijkt een ware hype te zijn rondom Tesla. Het Amerikaanse merk met zijn Model S en Model X weet de tongen flink los te maken. Afgelopen jaar werd daarbij ook nog eens de meer bereikbare Model 3 onthuld, wat de Tesla-gekte alleen maar versterkt. Het resulteert dan ook in een vierde plek in deze top 10.



5. Volvo



Volvo is ook een merk dat in 2016 de gemoederen aardig wist bezig te houden, vooral dankzij de onthulling van de S90 eind 2015 en de V90 begin dit jaar. De spraakmakende nieuwe grote Volvo's zullen ongetwijfeld hun steentje hebben bijgedragen aan het feit dat Volvo de op vier na populairste zoekopdracht was.



6. Verbruik



Verbruik is natuurlijk altijd een belangrijk onderwerp voor autorijdend Nederland. Zuinig of niet, wij Nederlanders betalen aan de pomp nou eenmaal veel en proberen daar vanzelfsprekend graag op te besparen. Het verbruik van een auto kun je op onze site opzoeken, maar je kunt natuurlijk ook zelf bijhouden wat je verbruikt. Altijd handig.



7. BMW



Van alle Duitse fabrikanten zochten jullie het meest op BMW. Het merk heeft van oudsher een trouwe klant aan Nederland en de interesse lijkt er niet minder op te worden. 2016 was natuurlijk ook het jaar waarin we kennismaakten met de gloednieuwe 5-serie. Dat zal een flinke duit in het zakje hebben gedaan wat betreft het aantal zoekopdrachten.



8. Volkswagen



BMW wordt in deze top 10 op de voet gevolgd door landgenoot Volkswagen. Nog altijd is ruim 11 procent van de nieuwverkochte auto's in Nederland een Volkswagen, dus aan populariteit geen gebrek. Natuurlijk kende Volkswagen daarnaast dankzij het dieselschandaal ook afgelopen jaar nog een hoop negatieve publiciteit.



9. Cabrio



De meest opvallende term in deze top 10 is 'cabrio'. De warme dagen waarop mensen in een dichte auto jaloers lonken naar cabriolets, zijn hier nogal schaars. Toch blijkt de interesse er absoluut te zijn, hoewel dat natuurlijk ook puur met het uiterlijk van bepaalde cabrio's te maken kan hebben.



10. Audi



De hekkensluiter van deze top 10 komt uit Ingolstadt. Audi is breed vertegenwoordigd op de Nederlandse automarkt, met een heel scala aan sedans, hatchbacks, coupés, SUV's, sportauto's en cabrio's. Genoeg auto's om op te zoeken dus en er was dit jaar ook weer veel Audi-nieuws.