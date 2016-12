Slideshow

Jaarknallers: Top 10 video's SUV-feest

Hoewel je op dit moment zit te lezen, vindt je op onze site natuurlijk ook een enorme hoeveelheid video's. Het afgelopen jaar verschenen er ruim 600! Tien daarvan staken qua kijkersaantal met kop en schouders boven de rest uit.

1. Rij-impressie - Seat Ateca



Seat zet zijn eerste stappen op SUV-gebied met de Ateca. Frank Jacobs ging er als eerste mee op pad en als we kijken naar de kijkcijfers, waren jullie nogal benieuwd naar deze auto.



2. Rij-impressie - Alfa Romeo Giulia en Quadrifoglio



Van oudsher trekken items waarin een hoofdrol voor Alfa Romeo is weggelegd veel bekijks. Michiel Willebrands mocht in het voorjaar zowel met de Giulia diesel als met de brute Quadrofoglio op stap. Die video vormde geen uitzondering op de populariteit van Alfa Romeo



3. Dubbeltest - Renault Talisman vs. Ford Mondeo



Renault kleedt zijn nieuwe Talisman gelijk lekker aan als Initiale Paris. Ford kent dat kunstje ook en doet het met de Mondeo Vignale. Twee luxe uitgevoerde D-segmenters in een dubbeltest, daar werd goed naar gekeken en volop op gereageerd.



4. Dubbeltest - Seat Ateca vs. Volkswagen Tiguan



Op nummer 1 zagen we de Seat Ateca al voorbijkomen, maar ook de dubbeltest met concerngenoot VW Tiguan kon rekenen op een hoop kijkers.



5. Dubbeltest - Audi A4 Avant vs. Mercedes C-klasse Estate



De concurrentie tussen de Audi A4 en Mercedes C-klasse is er één die zich laat omschrijven als titanenstrijd. Roy ging met beide Duitsers in hun ruimste vorm op pad en jullie waren razend benieuwd naar zijn oordeel.



6. Dubbeltest - Volvo XC90 vs. Mercedes GLE500e



Wie zegt dat grote SUV's niet interessant zijn voor zuinige rijders? Deze twee kolossen zijn als plug-in hybride helemaal zo gek nog niet. Marco zocht uit welke het beste in zijn techniek steekt.

7.Dubbeltest - Audi R8 V10 Plus vs. Porsche 911 Turbo S

Leuk en aardig, die verhalen over bijtelling en alternatieve brandstoffen, maar af en toe is het ook gewoon tijd voor flink veel ongegeneerd autogeweld. In deze zeer goed bekeken dubbeltest vergelijkt Roy Kleijwegt de Porsche 911 met een concurrent die een stuk minder lang meedoet: de Audi R8.



8. Rij-impressie Volkswagen Tiguan

Voor de tweede keer in deze top 10 treffen we de Volkswagen Tiguan. Deze keer de rij-impressie waarin Roland Tameling met de SUV op pad ging.



9. Eerste indruk - Skoda Kodiaq



Het terugkerend element in deze top 10 lijkt inmiddels wel duidelijk te worden: ook op plaats 9 is het een SUV van de Volkswagen Group die de revue passeert. Deze keer de Skoda Kodiaq, waarbij net als bij de Tiguan een levendige discussie ontstond onder de video.



10. Rij-impressie - Volvo V90

De Volvo V90 is ongetwijfeld één van de meest spraakmakende auto's die we in 2016 mochten verwelkomen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de video waarin Marco met de auto op pad ging stevige kijkcijfers wist te halen.