Jaarknallers: Top 10 MyReview Nieuwe auto's, lange verhalen

Wie wil weten hoe een auto in de praktijk bevalt, komt al snel in de MyReview-hoek van AutoWeek.nl uit. De meest succesvolle reviews blijken in veel gevallen ook de langste!

Naast de lengte van de review speelt de actualiteit een rol. Nieuwe modellen blijken het uitzonderlijk goed te doen op deze afdeling van de site, die kennelijk ook voor 'nieuw-kopers' een belangrijke bron van informatie is. Een typisch voorbeeld daarvan is deze review van een Opel Astra K Sports Tourer, een dit jaar gelanceerd model. Ook de BMW 330e en Tesla Model S 70d op de plaatsen twee en drie zijn nieuw, maar de berijders voegen daaraan een zeer uitgebreid en gedetailleerd verhaal toe. De voor zakelijke rijders zeer interessante modellen worden vanaf de aflevering nauwgezet omschreven. De BMW-rijder trekt daar tot nu toe maar liefst 5.300 woorden voor uit, de Tesla-eigenaar is met een bijna ongelofelijke 6.900 woorden nog iets langer van stof. Hulde voor beide auteurs!

Op plaatsen vier, vijf en zes vinden we auto's uit de Renault-stal die juist bij particuliere rijders erg in trek zijn. De Dacia Logan MCV op LPG is misschien wel de verstandigste auto denkbaar, hetgeen de auteur van deze populaire review feilloos omschrijft: ";We zijn geen autofanaten of echte autokenners. Verwacht dus geen uitgebreide vergelijkingen met andere auto's of modellen. Omdat ik nog geen gebruiksreviews zag over de Bi-Fuel uitvoering van deze auto, leek het me wel leuk om mijn ervaringen te delen over deze auto. En de problemen." Die problemen zijn er helaas ook gekomen: een LPG-injector gooide de handdoek in de ring, iets wat op een nette manier is opgelost. De Clio-rijder lijkt vooralsnog zeer tevreden en weet een indrukwekkend praktijkverbruik neer te zetten. Handig om te weten! De Qashqai-bezitter die met zijn review de zesde plaats haalt, houdt er net als de Clio-eigenaar een prettige schrijfstijl op na en komt bovendien met een heldere conclusie.

Degene die hier zijn Suzuki Vitara beschrijft, heeft ook al veel oog voor detail. Zelfs de toerentallen bij bepaalde snelheden - op de teller én de GPS – komen aan bod, net als de trekcapaciteiten van deze stoere Japanner. De top tien wordt afgesloten door reviews van een Audi A4, Renault Espace en Peugeot 308 BlueHDi. Met name die laatste is razendpopulair onder zakelijke rijders, logisch dus dat de praktijkervaringen met deze auto gretig aftrek vinden. De Espace is wat dat betreft een vreemde eend in de bijt, maar de versheid van het model én het feit dat het hier om een bijzondere auto gaat, spelen ongetwijfeld een rol in de aantrekkingskracht van deze review. De Audi-rijder is blij met zijn A4, maar baalt wel van het nukkige Android Auto. Zijn verhalen lees je hier!