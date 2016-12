Slideshow

Jaarknallers: Top 10 Meest gelezen berichten Toekomstmuziek en lekkage in trek

In 2016 vuurden wij ruim 3.600 online-artikelen op jullie af. Van nieuwsberichten tot achtergrondverhalen en van In het Wilds tot Facelift Fridays en Doorzaag Zaterdagen. Dít zijn de meest gelezen nieuwsartikelen van het afgelopen jaar.

1. Officieel: Tesla Model 3! (link)

De Tesla-hypemachine draait nog altijd op volle toeren. Al sinds de introductie van de Model S wacht autoland met smart op de komst van een kleiner en betaalbaarder model. Toen de Model 3 officieel werd aangekondigd, schoten de verkoopcijfers door het dak! Helaas moeten we in Nederland waarschijnlijk nog tot 2018 wachten op zijn komst ...

2. Dít is de nieuwe Volvo V90! (gelekt) (link)

Volvo lijkt een speciale plek in de Nederlandse autoharten te hebben. In februari verschenen de eerste foto's van de V90, de langverwachte opvolger van de V70, online en in no-time werd duidelijk dat het een van de best gelezen nieuwsartikelen van het jaar zou worden.

3. Officieel: Nieuwe Peugeot 3008 (link)



De eerste Fransman in de lijst ruilde zijn eigenzinnige koets bij de generatiewissel om voor een stoerder en hoekige koets. Hoewel de auto enkele uren eerder al te vroeg op internet verscheen, klikte autominnend Nederland in grote getale op het artikel waarin alle officiele informatie was te vinden.

4. Officieel: Citroën C3 (link)

Citroën gooit het met de nieuwe generatie C3 over een andere boeg en daar wilden jullie alles over weten! De compacte Citroën deelt zijn genen met de Peugeot 208 en is wat uiterlijk én innerlijk betreft naar eigen smaak aan te kleden. Succes gegarandeerd.



5. Mega-gallerij: Mercedes E-klasse gelekt! (link)

Het is eerder regel dan uitzondering dat een auto voor zijn officiële onthulling op internet 'lekt'. In het geval van de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse kwam dat tot uiting in een enorme reeks foto's die op 4 januari online verscheen. Het bericht is zelfs vaker gelezen dan het artikel waarin we alle via officiële kanalen gepresenteerde infomatie uit de doeken deden.



6. Dít is de Audi Q2 (link)

In Parijs liet Audi de Q2 zien, een compacte cross-over waarmee het cross-overgamma van Audi verder is uitgebreid. Gezien de bezoekerscijfers waren duizenden van jullie zeer geïnteresseerd in de naar Audi-begrippen 'vrolijk' getekende hoogpotige.



7. Audi houdt woord: A5 onthuld (link)

Minder populair dan zijn zojuist besproken kleine broer, maar ook de nieuwe generatie A5 kon op een behoorlijke hoeveelheid aandacht rekenen.



8. Nu officieel: Volvo V90 (link)

Dat alles wat de naam Volvo draagt leeft op AutoWeek.nl, blijkt wel uit het feit dat ook het artikel met alle officiële informatie en foto's van de Volvo V90 als een dolle over de digitale toonbank ging!



9. Nieuwe Opel Insignia Sports Tourer helemaal naakt! (link)



De enige auto in de lijst die nog niet officieel is gepresenteerd: de Opel Insignia Sports Tourer. Onze spionagefotograaf wist de ruime Insignia zonder camouflageplakkers vast te leggen. Volgend jaar wordt hij pas officieel gepresenteerd.



10. Officieel: BMW 5-serie (link)



Misschien wel de benchmark in zijn segment: de BMW 5-serie. Het mag dan ook geen verrassing heten dat het artikel over de compleet nieuwe generatie Fünferduizenden keren werd gelezen.