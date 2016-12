Slideshow

Jaarknallers: Top 10 In het wild Dromen over Saab

Ook in 2016 hebben we tientallen voorbeelden getoond van spannend, uniek of compleet vergeten automobiel genot. Dít waren dit jaar de populairste spots!

1. Saab 9-5 SportCombi (link)

Het ter ziele gaan van Saab is jullie logischerwijs niet in de koude kleren gaan zitten. Één van de slechts 27 exemplaren van de laatste generatie Saab 9-5 SportCombi is op de Nederlandse snelwegen gekiekt en wist de handen nagenoeg unaniem op elkaar te krijgen. We begrijpen de aantrekkingskracht van deze zeldzame en opvallend fraai gelijnde Zweed als geen ander!



2. Alpina B10 B8 (link)



AutoWeek-lezer Niek Douma liep in Leeuwarden een prachtig geconserveerde Alpina B10 V8 tegen het lijf, een op de BMW 5-serie (E39) gebaseerde luxueuze sportsedan. De door Alpina grondig onderhanden genomen 540i heeft een 4,6 liter metende en bijzonder smeuïge V8 in het vooronder, een door Alpina zelf gegoten blok, waarmee een 0-100-sprint in nog geen zes tellen achter de rug is.

3. BMW 5-serie (link)



Van de populaire BMW 5-serie rijden enorme hoeveelheden rond van diverse generaties. Die zijn over het algemeen niet heel bijzonder, maar een exemplaar van de allerlaatste G30-generatie dat slechts een kleine twee weken na de onthulling van het model bij de Nürburgring werd gespot, wist de temperatuur op de site te laten stijgen.



4. Peugeot 604 D Turbo (link)



De eerste maar zeker niet laatste Fransman in deze lijst is een van de laatste 66 Peugeots 604 die nog in ons land rondrijden. Het door AutoWeek-lezer Daniël Spoelder gekiekte exemplaar kon als D Turbo, een diesel, op flink wat aandacht rekenen. De bezoekerscijfers stegen in hoog tempp. Opmerkelijk, want met 'snelle cijfers' is de 604 D zelf absoluut niet bekend. De 1.500 kilo wegende sedan werd bedeeld met 80 diesel-pk's, afkomstig uit een 2,3-liter viercilinder. Haast? Vergeet het maar. In een kleine 18 tellen rolt de Fransman in alle comfort naar een snelheid van 100 km/h.



5. Ford Granada (link)



Voordat Ford de Scorpio in de Europese prijslijsten zette, had het merk de Granada in de aanbieding. Een goudkleurig exemplaar uit 1979 trok de aandacht van onze eigen Frank Jacobs, die er wegens het opspelen van nostalgische gevoelens een aantal foto's van maakte.



6. Renault 20 (link)

Franse auto's doen het goed in In het Wild, helemaal als het auto's 'van formaat' zijn. Deze Renault 20, wie kent hem überhaupt nog, stond tussen 1975 en 1984 bovenaan Renaults voedselketen, maar is in ons land nagenoeg uitgestorven. Een kleine 20 exemplaren zouden nog in ons land rondrijden.



7. Citroën M35 (link)

Een prototype dat aan de dood is ontsnapt. Deze M35 is nummer 83 van de in totaal 267 M35's tellende vloot prototypen waarmee Citroën nieuwe techniek testte. De auto's werden gegeven aan Franse Citroën-rijders. Het gros van deze prototypen werd door Citroën uiteindelijk weer opgehaald en stierf de shredderdood. Nummer 83 heeft de dans gelukkig weten te ontspringen.



8. Citroën CX GTI Turbo 2 (link)

De tweede Citroën in deze lijst is direct de laatste Franse deelnemer. In de spotlight staat een rode CX, maar niet zomaar een. De snaarstrak ogende en op zijn buik liggende Citroën stond als GTi Turbo 2 langs de stoep. Een mooie combinatie van comfort en prestaties. Naast de zijdezachte vering werd de Citroën bedeeld met een 2,5-liter viercilinder die 168 pk en 290 leverde.



9. Alpina B12 (link)

Alpina mag dan relatief klein zijn, in In het Wild speelt de fabrikant een grote rol. De tweede Alpina in deze top-10 is een B12, een door Alpina grondig aangepaste 7-serie uit de E38-generatie. In de basis is deze B12 een 750iL met magische V12 in het vooronder. Zeldzaam is hij als geen ander. Er zijn in totaal 202 B12's 5.7 gebouwd.



10. Honda Legend (link)

Gelukkig, ook een Japans stukje automobiele weelde heeft een plek in deze top-10 verworven. De eer valt te beurt aan een Honda Legend uit 2007, de laatste generatie van Honda's vlaggenschip. Ingetogen lijnen weten perfect te verbergen dat de Legend een 3,5-liter V6 met liefst 295 pk als kloppend hart heeft. Ook zonder deze magistrale aandrijflijn zou deze ondergewaardeerde Honda hier de handen wel op elkaar krijgen.