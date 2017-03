Slideshow

Jaaps Easter Safari-line-up is los! Zelfs 25 jaar oude Grand Cherokee aangepakt

Zoals ieder jaar grijpt Jeep het enorme liefhebbersevenement Easter Safari in Moab aan om een reeks opmerkelijke concept-versies van bestaande modellen te presenteren. Eén van de auto’s die dit jaar aan de beurt zijn, bestaat zelfs al heel lang.

Temidden van een hele serie actuele soortgenoten parkeert Jeep namelijk een aangepakte versie van een Jeep Grand Cherokee uit 1993, omdat dat model dit jaar 25 jaar bestaat. De 'Grand One' gedoopte creatie krijgt een frisse blauwe kleur, 18-inch-wielen, een langere wielbasis (!) en een 'lift kit' mee. Aan de binnenkant voorziet Jeep in materialen en voorzieningen die nadrukkelijk naar de jaren '90 moeten verwijzen. Onderdeel daarvan is een heuse autotelefoon.

Natuurlijk speelt de Wrangler een grote rol in Moab. Het nieuwe model is onderweg, maar dat weerdhoudt Jeep er niet van om de huidige reeks nog één keer uitgebreid aan te pakken. De meest opvallende auto is waarschijnlijk de Quicksand, een zwarte tweedeurs waar nog slechts de basisvorm van de Wrangler in te herkennen is. De spatborden ontbreken, het dak is een stuk lager en anders van vorm. De inlaatkelken van de 'Mopar 392 Crate Engine', een 6,4-liter V8, steken door de motorkap heen 'voor het echte hot rod-gevoel'.

Een vermelding waard is de Trailpass, die is gebaseerd op de gloednieuwe Compass. De cross-over, waarmee we onlangs mochten rijden, is dankzij een grotere bodemvrijheid, heftige wielen met dito terreinbanden en de nodige uiterlijke opsmuk nog beter geschikt voor heftig offroad-werk dan z'n standaard Trailhawk-broertje. De Trailpass krijgt zowaar geen gigantische V8 mee, maar moet het met de redelijk alledaagse 2.4 viercilinder doen.

De Easter Jeep Safari is een evenement waar Amerikaanse 4x4-liefhebbers ieder jaar reikhalzend naar uitkijken. De 2017-editie vindt tussen 8 en 16 april plaats. Voor Jeep is het evenement in Moab wat het Wörthersee-treffen voor Volkswagen is, dus presenteert de autobouwer jaarlijks een reeks imponerende of anderszins opmerkelijke creaties in Moab.