Slideshow

Italië in verweer tegen Duitse 'sjoemel-aanklacht' Dieselmotor Fiat 'voldoet aan regels'

Volgens de Italiaanse Minister van Transport is er geen sprake van 'sjoemelsoftware' in de 2.0 Multijet dieselmotor. Hij komt daarmee in het verweer tegen zijn Duitse collega, die anders beweert.

Graziano Delrio, de Italiaanse Minister van Transport, reageert op aantijgingen van zijn Duitse collega Alexander Dobrindt. Volgens Dobrindt zou er sjoemelsoftware aanwezig zijn in de Fiat 500X, Fiat Doblò en Jeep Renegade en moeten de betrokken auto's teruggeroepen worden. De Italianen reageren verontwaardigd op deze uitspraak en stellen dat er tijdens tests helemaal geen verboden systemen zijn aangetroffen. Daarnaast vindt het Italiaanse ministerie dat Duitsland over de schreef gaat, door bevelen (over de terugroepactie) te geven aan 'een soevereine staat als Italië'. Dat meldt Automotive News.



Volgens de Duitsers zou de sjoemelsoftware aanwezig zijn in de 2.0 Multijet die in de drie auto's van FCA geleverd wordt. De Europese Commissie vroeg Italië tests uit te voeren om het ongelijk van de Duitsers aan te tonen.



Fiat Chrysler Automobiles raakte vorige week in opspraak, toen het concern werd aangeklaagd door Amerikaanse toezichthouder EPA. Er zouden verboden systemen aanwezig zijn in dieselmotoren van Jeep en Ram. Topman Sergio Marchionne verklaarde direct dat FCA "...niets heeft gedaan dat niet mocht".