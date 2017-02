Slideshow

Italdesign Automobili Speciali doet naam eer aan Voor als een Huracán te gewoon is

Eerder deze maand liet designhuis Iitaldesign weten met een nieuw label te komen waarmee het in een kleine serie te bouwen auto's gaat voeren. Vandaag zien we de eerste vrucht van die nieuwe afdeling.

Designhuis Italdesign kennen we de laatste jaren voornamelijk van de concept-cars die de tekenmeesters meebrengen naar de grote autobeurzen. Veelal zien we daar niets meer van terug, maar op Italiaanse extremist die we vandaag gepresenteerd krijgen, is gelukkig een andere waarheid van toepassing.

Italdesign gaat namelijk vijf exemplaren bouwen van zijn eerste 'Automobili Speciali', een exclusieve supercar die zich met name kenmerkt door zijn agressieve looks. De Italiaan draagt een uit koolstofvezel opgetrokken koets vol scherpe vouwen. We zien in grote lijnen de Huracán van concerngenoot Lamborghini terug, en dat is niet het enige dat de creatie van Italdesign met zijn landgenoot gemeen heeft. Achter de voorstoelen ligt een niet nader gespecificeerde 5,2-liter gote V10, laat dat nu dezelfde krachtbron zijn als in de Audi R8 (plus) en de Huracán. We mikken logischerwijs op een vermogen van 610 pk.

Italdesign liet eerder al weten dat de nieuweling in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h sprint. De topsnelheid ligt op 330 km/h.