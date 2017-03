Slideshow

Interview: Peugeot-topman over overname Opel 'GM nam het initiatief voor deze deal'

De verrassende overname van Opel door PSA overschaduwde het modelnieuws op de beursvloer in Genève. AutoWeek sprak er uitgebreid met twee hoofdrolspelers, Opel-baas Karl-Thomas Neumann en PSA-topman Carlos Tavares. Neumann kwam gisteren aan bod, vandaag is Tavares aan de beurt!

Carlos Tavares, voorzitter van de raad van bestuur van PSA, hielp de afgelopen jaren Peugeot, Citroën en DS uit de rode cijfers. Met Opel wil hij nu hetzelfde doen.

U betaalt € 2,2 miljard voor Opel, terwijl Fiat Chrysler Automobiles alleen al in het merk Alfa Romeo € 5 miljard investeert. U hebt een koopje!

";We nemen hiermee ook een risico. Het is maar net hoe zwaar je dat laat wegen. We gaan het proberen. We hebben recentelijk veel ervaring met het weer gezond maken van een onderneming. Maar deze keer zal het langzamer gaan, omdat ik de mensen van Opel er nadrukkelijk bij wil betrekken. We nemen de rest van dit jaar de tijd om het herstructureringsplan op te stellen."

Omdat GM ook nog eens alle pensioenen voor zijn rekening neemt, lijkt het erop of u geld toe krijgt …

";Als u vindt dat ik een goede deal heb gedaan, dan dank ik u voor het compliment. Maar er zijn twee partijen nodig om tot een deal te komen. Bovendien heeft Opel natuurlijk wel een probleem. Ze zitten al tien jaar in de rode cijfers. Opel heeft 35.000 mensen in dienst, maar tot nu toe maakte niemand zich zorgen over de verliezen."

Wie nam het initiatief om Opel te verkopen: u of GM?

";General Motors heeft mij enkele maanden geleden benaderd. Ik ken de directie van GM al heel lang. We hebben elkaars mobiele nummers in de telefoon. Dit is een vriendelijke overname. We houden GM binnenboord om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij wilden niet langer doorgaan met het ondersteunen van de herstructurering bij Opel. Het leek hen uiteindelijk beter om een Europees bedrijf de herstructurering te laten leiden, op een meer Europese manier."

Van Peugeot en Citroën wilt u de komende jaren wereldmerken maken, die ook in de VS en India worden verkocht. Wilt u ook van Opel een wereldmerk maken?

";Ja, waarom niet? Dat is juist heel belangrijk."

Loopt u niet het risico dat u een concurrent in uw familie hebt binnengehaald?

";Dat risico is er altijd. Maar tot nu toe zien we in elk geval in de Europese markt dat mensen maar heel weinig shoppen tussen Peugeot en Opel. Daar is een simpele reden voor: mensen die in een Duits merk geïnteresseerd zijn, hebben geen belangstelling voor een Frans merk en andersom. Een Duits merk heeft wel altijd het voordeel dat het imago van de Duitse premiummerken erop afstraalt. En dat is echt aantrekkelijk voor het imago van al onze merken."

"Mensen die in een Duits merk geïnteresseerd zijn, hebben geen belangstelling voor een auto van een Frans merk"

Denkt u dat Opel onder PSA nog steeds als een Duits merk wordt gezien?

";Alleen als het een echt Duits merk blijft, is het een aanvulling op onze overige merken. Ik wil op geen enkele manier tornen aan de marktpositie van Opel. Maar elk Opel-model dat aan het einde van zijn huidige levenscyclus komt, gaat straks de platforms en aandrijflijnen delen met onze andere merken. Dat gaat helpen om Opel weer winstgevend te maken."

Hoe lang mag u de technologie van de elektrische Ampera-e blijven gebruiken?

";We mogen deze blijven gebruiken in de landen waar Opel nu zaken doet."

Want soortgelijke techniek heeft u niet zelf in huis?

";Nee, maar vanaf 2019 wel. Vanaf 2023 zal 80 procent van onze modellen elektrische aandrijving hebben. We gaan Opel vragen of zij mee willen in die doelstelling. Maar als je veel elektrische auto's verkoopt en tegelijkertijd geen winst maakt, houd je het niet lang vol."

Een uitgebreidere versie van dit interview én het gesprek met Opel-CEO Karl-Thomas Neumann is verschenen in AutoWeek 11.