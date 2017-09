Slideshow

Interview Lex Kerssemakers (Volvo) 'Afhankelijk van diesel'

Vorige week onthulde Volvo de XC40. AutoWeek sprak bij die gelegenheid met Lex Kerssemakers, de Nederlandse Volvo-topman die tot voor kort verantwoordelijk was voor het Amerikaanse continent en nu Volvo Europa, Afrika en het Midden Oosten bestiert.

Ondanks dat Volvo een tijdje geleden aankondigde diesels volledig uit het gamma te schrappen komt er van de XC40 toch weer een D4.

De markt is nog steeds erg afhankelijk van diesel, dus daar gaan we even mee door. Uiteindelijk gaat de elektrificatie van de benzinemoter de diesel overnemen, maar dat gaat stap voor stap. Zo'n XC40 ontwikkelen duurt vier jaar, terwijl de gedachte om elektrificatie nog sneller door te zetten iets van de laatste anderhalf, twee jaar is.



Dit segment is nieuw voor Volvo. Gaan jullie dan ook nieuwe klanten binnenhalen?

Vroeger werd dit soort auto's gekocht door oudere mensen die een hogere instap willen. Nu doet iedere generatie dat. Met de V40 zagen we ook al dat we meer mensen geïnteresseerd kregen in Volvo, dus ik denk dat we redelijk wat nieuwe klanten kunnen binnenhalen. Maar je zult ook V70-rijders in de XC40 zien stappen.



De concurrentie is in deze klasse moordend.

Dat klopt, maar we zijn sterk met de XC90 en XC60. Vanuit die kracht is het een heel natuurlijke move om daar in te stappen. Ja, het is competitief, maar dat geldt net zo goed voor grote en middelgrote SUV's, dus daar maak ik me niet zo druk om.



In dat geval: zijn er plannen voor een model onder de XC40?

Het CMA-platform is zo gemaakt dat het scalable is, dus het zou kunnen. Het probleem is dat je in dat segment wel heel veel volume moet maken om succesvol te kunnen zijn; dat zie ik ons niet zo snel doen. Maar ik sluit het ook niet uit.

Dit is een fragment. Het volledige interview lees je in AutoWeek 39, die woensdag 27 september verschijnt.