Interview: designer Malval over de C3 Aircross "Ook de basisversie moet goed ogen"

Bij de introductie van de Citroën C3 Aircross spraken we met Alexandre Malval, die als design-director verantwoordelijk is voor het eigenwijze uiterlijk van de auto.

De Citroën C3 Aircross is opmerkelijk vormgegeven, maar na de C4 Cactus, de reguliere C3 en de C5 Aircross is het bolle, vrolijke koetswerk geen echte verrassing meer. Net als bij de C5 benadrukt Citroën keer op keer dat de C3 Aircross een SUV is. Dat is opmerkelijk, want enkele jaren geleden werd die term in autoland juist zo veel mogelijk vermeden. Maar nu is er kennelijk geen negatieve bijklank meer en wordt de SUV weer openlijk geroemd. Citroën noemt drie kenmerken van deze autovorm in het bijzonder: de hoge zit, het feit dat de motorkap zichtbaar is vanaf de bestuurdersstoel en het veilige gevoel dat een SUV de inzittenden geeft.

Tijdens de presentatie van de C3 Aircross wordt het avontuurlijke vrijetijdskarakter van de SUV op elke mogelijke manier onderstreept, maar het is natuurlijk gewoon een praktische gezinsauto die ook C3 Picasso-rijders over de streep moet trekken. Daarom is het volgens Citroën de ruimste en meest flexibel in te delen auto in zijn segment, wat onder meer wordt onderstreept door de grote kofferbak en de over 15 cm verschuifbare achterbank waarvan ook de hoek van de rugleuning instelbaar is.

Is het lastig om het design van de reguliere C3 te vertalen naar een ruimere, grotere auto als de Aircross?

";Het is een uitdaging om dezelfde designtaal toe te passen, maar dat is tegelijkertijd wel heel leuk om te doen. Als ontwerpteam krijgen we de kans nieuwe dingen te proberen en onze eigen weg te ontdekken, al is geld een cruciale factor bij het ontwerpen van een auto en hebben we ons best moeten doen om veel mensen te overtuigen van het belang om anders te zijn. Juist de proporties van de Aircross, met een hoge, maar toch compacte koets en grote, geaccentueerde wielkasten, vind ik zelf erg geslaagd. Ook over de neus ben ik erg te spreken."

Waarom heeft de Aircross geen airbumps, zoals de C4 Cactus?

";Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we dat niet overwogen hebben, maar uiteindelijk hebben we besloten dat de auto ze niet nodig heeft. De skidplates onder de voor- en achterbumper zijn al opvallend genoeg. Bovendien willen we elke auto een eigen mix van ingrediënten meegeven."

Gaan C3 Picasso-rijders hem waarderen?

";Het is nog een beetje vroeg om die conclusie te trekken, maar we hebben in ieder geval geprobeerd alle goede eigenschappen van een MPV en een SUV in één auto te verenigen. Dat blijkt niet alleen uit de grote flexibiliteit van het interieur, maar bijvoorbeeld ook uit de ver naar voren geplaatste voorruit, wat een ruimtelijk gevoel geeft. De riante stoelen versterken dat gevoel, net als het erg horizontaal gevormde dashboard."

Een auto als deze is op talloze manieren aan te kleden en in te kleuren, waardoor de koper feitelijk een deel van het ontwerpproces in handen krijgt. Vindt u het jammer als iemand een eenvoudig uitgevoerde basisuitvoering bestelt?

";Nee, want bij het ontwerpen houden we rekening met zowel de basisuitvoering als een compleet volgehangen topversie. Neem die optionele strepen in het achterste zijruitje: zonder oogt de auto langgerekter, met is hij eigenwijzer en lijkt hij meer op een SUV. Spelen met proporties dus, voor beide is wat te zeggen. Bij het ontwerpen is al rekening gehouden met de verschillende uitvoeringen. Als je het dak in contrastkleur laat spuiten, bijvoorbeeld, ziet dat er goed uit doordat het dak schijnbaar zwevend is ontworpen."

Hoe zou u hem zelf bestellen?

";Ik twijfel tussen de beige variant met oranje accenten of de oranje auto met een wit dak."