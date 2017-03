Slideshow

Interview: Opel-CEO over overname door PSA "Dit voelt als een echtscheiding"

De verrassende overname van Opel door PSA overschaduwde het modelnieuws op de beursvloer in Genève. AutoWeek sprak er uitgebreid met twee hoofdrolspelers, Opel-baas Karl-Thomas Neumann en PSA-topman Carlos Tavares. Neumann is als eerste aan de beurt.

Neumann, voorzitter van de raad van bestuur van Opel, zegt emotioneel te zijn geraakt door de overname: ";We hebben altijd goed met General Motors samengewerkt en er is in al die jaren een persoonlijke band ontstaan. Dit voelt als een echtscheiding."

Ik was nogal verrast door de overnameplannen. U ook?

";Haha, eerlijk gezegd: ja! Ik was ook verrast."

In 2009 gingen er al geruchten dat General Motors Opel wilde verkopen. Toen werd dat door de directie in Detroit nog keihard ontkend. Opel zou onlosmakelijk met GM verbonden zijn ...

";Dat dacht ik ook. We hadden een langdurige overeenkomst met GM om in Europa actief te zijn. Maar ja, als GM tot de conclusie komt dat dit de beste oplossing is voor GM én voor ons, kan je maar beter niet achterom kijken."

"Het is in elk geval duidelijk dat PSA een uitstekende partner voor ons is. We kennen elkaar al lang en we hebben kortgeleden nog samen auto's ontwikkeld, het bewijst dat de ingenieurs uitstekend met elkaar kunnen samenwerken. Het samengaan met PSA biedt nieuwe mogelijkheden, ook omdat we elkaar in de markt nauwelijks in de weg zitten. Dit is de beste partner die we ons kunnen voorstellen. Bovendien, zoveel keus was er niet."

Toch komt de overname op een voor u ongelukkig moment. De verkoop gebeurt in een verlieslijdende situatie en net op het moment dat u de Opel Ampera-e, de meest veelbelovende elektrische auto van dit moment - met dank aan GM - in de markt wilt zetten.

";Voor een overname bestaat nooit een perfect moment. Maar wij zijn er trots op dat we in een compleet andere situatie verkeren dan in 2009, toen de situatie ronduit wanhopig was. We hebben nu duidelijk marktwaarde, er wordt een goede prijs voor ons betaald. Een autofabrikant moet tegenwoordig groot zijn om te kunnen overleven. Alleen als je groot bent, kan je maximaal kosten besparen."

U had grote plannen met tal van nieuwe modellen. Komen die nu in de knel?

";Nee. Het complete productplan voor de komende jaren is gegarandeerd. Niemand heeft er op dit moment belang bij om de merken te veranderen of nader tot elkaar te brengen. Peugeot, Citroën, DS en Opel: het blijven allemaal verschillende merken. Ook onze dealers zullen er niet ineens anders uitzien."

Gaan de dealers niet samen?

";We kunnen nooit voorkomen dat een dealer meerdere merken onder één dak heeft. Dat gebeurt nu ook al. Ik kan mij voorstellen dat er meer bedrijven komen die naast Opel ook Peugeot, Citroën en DS gaan verkopen."

Zijn er op dit moment zaken waarvoor u volstrekt afhankelijk bent van GM?

";Jazeker. Elektrische aandrijflijnen, bijvoorbeeld. In dat kader is een langdurige samenwerking met GM denkbaar, maar we krijgen nu ook de gelegenheid om bij PSA te gaan inkopen. Ik ga kijken welke technologieën PSA in huis heeft en dan zien we wel wat de beste oplossing is. Datzelfde geldt voor OnStar, een exclusief GM-product. Deze technologie moet echter voor elke Opel behouden blijven."

Deze overname is vooral bedoeld om kosten te besparen, door gezamenlijke inkoop en ontwikkeling op grotere schaal. Betekent het dat Opels de komende jaren goedkoper worden?

";Haha! Nee, ze zullen niet goedkoper worden. Wij moeten winstgevend werken en we stoppen veel nieuwe technologie in onze auto's. Daarom kiezen we voor een strategie waarmee we onze prijzen langzaam opschroeven, vooral door hogere uitrustingsniveaus. Met de Astra is dat al uitstekend gelukt. Onze innovatieve Matrix-koplampen zijn zeer geliefd; mensen zijn graag bereid om daarvoor extra te betalen. Wij zijn geen discountmerk."

Morgen deel 2: in gesprek met PSA-topman Carlos Tavares. Een uitgebreidere versie van beide interviews is verschenen in AutoWeek 11.