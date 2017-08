Slideshow

Intel: 'zelfrijdende auto moet vertrouwen winnen' Stuur uit handen geven nog spannend

Zelfrijdende auto's zijn nog niet voor iedereen het perfecte toekomstbeeld. Intel onderzocht hoe erover gedacht wordt en merkte dat autonome voertuigen nog wel wat vertrouwen te winnen hebben.

Wanneer je voor je gevoel je leven in handen geeft van een nieuwe technologie, kun je begrijpen dat daar een sterk vertrouwen voor nodig is. Intel, dat zich onder andere richt op technologie voor autonome auto's, wil uiteraard graag dat men de stap naar zelfrijdende auto's durft te zetten. In hun eigen onderzoek kwam naar voren dat er daarvoor nog het één en ander nodig is.



Onmenselijk gedrag

Een groot pijnpunt is volgens de testpersonen (die volgens Intel nog niet eerder in een zelfrijdende auto hadden gezeten) het verschil tussen menselijk rijgedrag en de acties van de auto. Hoe reageert een auto bijvoorbeeld op mensen die je afsnijden? Daarnaast zijn er volgens hen ook situaties waarin mensen bepaalde regelgeving ruimer nemen als daar ruimte voor is. Bijvoorbeeld op een compleet verlaten weg zullen veel mensen makkelijk nét iets harder rijden dan mag, maar dat zal de zelfrijdende auto niet doen. Het zal volgens sommigen flink wennen zijn aan de 'braafheid' van deze auto's. Tegelijkertijd ziet men in dat het de veiligheid ten goede komt.



Communicatie

Sommige mensen uit het onderzoek gaan 'iemand achter het stuur om mee te praten' missen. Dan gaan we ervan uit dat deze mensen nu al vaak gechauffeerd worden. Tegelijk geven moderne auto's (en vooral semi-autonome auto's) veel informatie tijdens het rijden. Een aantal mensen in het onderzoek vermoedt dat de hoeveelheid informatie na een tijdje vervelend kan worden. Als men gewend is aan het systeem, leidt het vooral af. Daarbij komt om de hoek kijken dat sommigen ook graag terugcommuniceren, om bijvoorbeeld de auto te vertellen dat deze beter kan omrijden, of om te vragen naar het weer. Dan is het minder éénrichtingsverkeer.



Waarom nog een stuurwiel?

Een opvallende suggestie die bij Intel binnenkwam tijdens het onderzoek, was het verwijderen van het stuurwiel. Volgens sommige participanten geeft het uit zichzelf draaiende stuur een ongemakkelijk gevoel; 'alsof er een geest achter het stuur zit'. Het ontbreken van een stuur zou ook meer vertrouwen wekken, omdat het niet meer suggereert dat de auto nog menselijke interventie kan gebruiken.



Kortom, er is volgens Intel nog genoeg nodig om het grote publiek te laten wennen aan de zelfrijdende auto, hoewel er uit het onderzoek ook naar voren kwam dat men geïnteresseerd is en de voordelen ziet. Het techbedrijf geeft aan de kritiek nodig te hebben, want er is uiteraard 'vertrouwen van de consument nodig als het wil slagen, ook al zou het perfect werken'.