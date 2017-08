Slideshow

Intel en Mobileye komen met autonome testvloot

Technologiegigant Intel en het evenmin kleine Mobileye laten weten later dit jaar een vloot van zo'n 100 autonome auto's op de weg te zetten.

Chipkolos Intel, sinds dit jaar volledig in bezig van sensorspecialist Mobileye, laat weten dat het nog dit jaar een zo'n 100 exemplaren tellende vloot autonome testauto's op de weg wil zetten. Het gaat om auto's die in staat zijn op 'niveau 4' autonoom te kunnen rijden. Bij 'niveau 4' hoeven de handen in feite niet meer aan het stuur en is de auto in staat om onder nagenoeg alle omstandigheden zelfstandig door het verkeer te gaan.

De eerste testauto's moeten nog dit jaar op de weg verschijnen. De technologiebedrijven zeggen in onder andere de Verenigde Staten, Israël en in Europa te gaan rijden. De auto's zullen afkomstig zijn van diverse fabrikanten, iets dat Intel en Mobileye doen om aan te tonen dat de techniek niet specifiek voor één model is bedoeld. Eerder ging Mobileye al in zee met BMW, al werd toen nadrukkelijk gezegd dat die samenwerking niet exclusief zou zijn.

In het eerste kwartaal van dit jaar werd bekend dat Intel Mobileye overnam voor een bedrag van zo'n 15 miljard dollar.