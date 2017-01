Slideshow

Instituut verkeersveiligheid wil meer boetes 'Handhaving leidt tot minder slachtoffers'

Bestuurders die te hard rijden, moeten veel vaker bekeurd worden. In totaal moet er voor miljoenen extra aan boetes uitgedeeld worden. Dat wil de directeur van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) Peter van der Knaap, zo laat hij weten in AD.

Het kabinet moet volgens hem naast meer boetes uitdelen ook vaker daadwerkelijk automobilisten aanhouden bij verkeersovertredingen.

"Bij de helft van alle ongevallen speelt snelheid of alcohol een rol. Uit onderzoek is meermaals gebleken dat mensen zich door handhaving veiliger gaan gedragen en dat leidt tot minder slachtoffers", aldus Van der Knaap.

Uit cijfers blijkt dat het aantal zwaargewonden en dodelijke slachtoffers in het verkeer toeneemt. Van der Knaap: "De stijging van het aantal verkeersdoden in ons land was met 9 procent de hoogste van Europa. Geef handhaving weer de serieuze plaats in verkeersveiligheidsbeleid die het had en die ze verdient".

Minder veilig

Volgens Van der Knaap is de veiligheid onder andere achteruit gegaan doordat er minder veilige auto's worden gekocht.

"Belastingvoordelen op energiezuinige auto's hebben ervoor gezorgd dat we minder veilige en kleinere auto's hebben gekocht'', stelt hij. "Omdat bijtelling niet alleen is gebaseerd op uitstoot, maar ook op gewicht, is er beknibbeld op allerlei veiligheidsvoorzieningen zoals automatische remsystemen."

Kinderen

Ook roept hij het kabinet op om ervoor te zorgen dat kinderen niet meer op wegen fietsen waar ook vrachtwagens en bussen met 50 kilometer per uur rijden.

Momenteel wordt al onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verkeersboetes. De resultaten worden in het voorjaar verwacht.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met minister Melanie Schultz (Infrastructuur) over verkeersveiligheid.