Slideshow

Innovatief: Hyundai FE Fuel Cell Concept Nieuwe stap in waterstofavontuur

Hyundai toont in Genève de volgende stap in zijn brandstofcel-avontuur. We heten welkom: de FE Fuel Cell Concept.

De FE Fuel Cell Concept blikt vooruit op de komst van een nieuwe cross-over van Hyundai met een brandstofcel aan boord, die volgend jaar op de markt komt. De nieuwe generatie borduurt voort op de kennis die het Koreaanse merk eerder heeft opgedaan met de iX35 Fuel Cell.

We zien een opvallend getekend studiemodel met dunne kijkers aan de voorzijde, exemplaren die we eerder ook op ingepakte prototypen van Hyundai hebben gezien. Naast het exterieur is uiteraard ook het interieur overladen met zwierige lijnen.

De FE Fuel Cell Concept heeft een brandstofcel aan boord die 20 procent lichter, 10 procent efficiënter en 30 procent krachtiger is dan het exemplaar dat in de iX35 Fuel Cell ligt. De totale actieradius moet op 800 kilometer komen.

Hyundai heeft een groene toekomst voor ogen. Nog voor 2020 wil het Koreaanse merk veertien nieuwe eco-modellen op de markt brengen. Vijf hiervan zijn een hybride, terwijl er vier plug-ins en vier elektrische auto's in het vat zitten. De reeds genoemde cross-over met brandstofcel wordt apart gerekend en de Ioniq is ook al meegeteld.