Infiniti toont elektrische conceptauto in Detroit Vooruitblik op volledig elektrisch model in 2019

Infiniti neemt een volledig elektrische conceptauto mee naar de NAIAS in Detroit, in januari komend jaar. Die auto biedt een vooruitblik op een splinternieuwe EV die Infiniti in 2019 op de markt brengt.

Infiniti is vastberaden om zich te mengen in de EV-strijd. In 2019 moet een eerste, volledig nieuw ontwikkelde auto het spits afbijten. Bij de NAIAS in Detroit, eind januari 2018, onthult Nissans luxemerk de conceptversie. De auto op de foto hierboven is een conceptauto uit 2012.



Volgens het Britse Autocar wist designchef Alfonsa Albaisa te melden dat de auto op een volledig nieuw platform staat. Daarbij is het goed mogelijk dat er meer elektrische modellen van Infiniti op die basis worden ontwikkeld. Hoewel moederbedrijf Nissan met de Leaf natuurlijk al een kant-en-klaar platform in huis heeft, is Infiniti toch from scratchaan het ontwikkelen geslagen. Wel heeft Nissan uiteraard veel kennis kunnen delen.



Vorige week liet Infiniti al de elektrische retro Prototype 9-conceptauto zien. De concept die in Detroit te zien is, zal het ongetwijfeld over een meer praktische boeg gooien. De in 2012 getoonde LE Concept(foto) was een eerste vooruitblik op een EV van Infiniti. Die auto deelde wél zijn basis met de Nissan Leaf.