Infiniti QX80-opvolger naar New York Teasertijd!

Infiniti maakt zich op voor de New York International Motor Show. We maken er kennis met een compleet nieuw gezicht.

Infiniti lijkt een opvolger voor de QX80 in het vat te hebben zitten. Het huidige model stamt uit 2010 en gaat sinds zijn in 2014 doorgevoerde facelift niet meer als QX56 door het leven. De huidige QX80 deelt zijn basis met de meest recente incarnatie van de Nissan Patrol.

Infiniti geeft zelf geen informatie vrij over zijn nieuweling. Het is dan ook niet zeker of de auto die op deze plaagplaat doorschemert een volledig nieuwe QX80, een grondig bijgewerkt exemplaar of zelfs een concept-car is die vooruitblikt op een QX80-opvolger. Over een ruime week weten we meer, dan slaan de poorten van de New York International Motor Show open.