Infiniti Q50 vernieuwd Uiterlijk en technisch scherper

Dat Infiniti de Q50 zou gaan opfrissen, wisten we al. En jawel: nu hebben we de auto volledig in beeld.

Zoals we eerder konden zien is de Q50 rondom aangepakt. Het nieuwe front oogt een stukje sportiever door de verder uitstekende luchtinlaten. Ook krijgt de Q50 zowel voor als achter iets gewijzigde ledlampen.



De veranderingen in het interieur waren tot nu toe nog niet te zien. De Q50 krijgt een nieuw stuurwiel, andere stoelen en het infotainmentsysteem InTouch werd aangepakt. Volgens Infiniti is er ook opnieuw gekeken naar de materialen, waardoor het interieur qua afwerking ook weer een stap vooruitgaat. Om muziek goed tot z'n recht te laten komen, beschikt de auto over een geluidssysteem van Bose met 16 speakers.



Het steer-by-wire-systeem werd aangepakt om de auto scherper te laten reageren. Infiniti hint daarbij naar de mogelijke toepassing van semi-autonome besturing in de toekomst. Het onderstel is elektronisch naar wens af te stellen in verschillende modi: Personal, Standard, Snow, Eco, Sport en Sport+. Het pakket aan veiligheidssystemen werd ook nog eens tegen het licht gehouden. De Q50 beschikt over rijassistenten als Active Lane Control, Intelligent Cruise Control, Lane Departure Warning en Forward Emergency Braking. In het tweede kwartaal van dit jaar begint Infiniti met de verkoop van de bijgepunte Q50.