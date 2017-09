Slideshow

In zesvoud: McLaren MSO 570GT Speciale 570GT knipoogt naar F1 XP GT

McLaren Special Operations (MSO) heeft zes bijzonder geconfigureerde 570 GT's in het leven geroepen. De kleine serie McLarens knipoogt naar de F1 XP GT uit 1997.

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat McLaren de F1 XP GT 'Longtail', het homologatiemodel van de Longtail F1 dat een groen gespoten koets droeg (foto 7). Het mag geen verrassing heten dat de zes 570 GT"s waarmee McLaren een hommage wil brengen aan de F1 XP GT dezelfde 'XP Green'-kleurige carrosserie meekrijgen. Op onder andere het portier en op het spoilerwerk - ook op de diffuser - is een 'Saddle Tan'-kleurige lijn aangebracht. Op het portier verschijnt tevens een subtiele Union Jack. In het interieur keert de groene kleur van het exterieur terug in de stoelen.

Op motorisch vlak verandert er niets aan de 570GT, de meest luxueuze aanbieding in McLaren's Sports Series. Dat betekent dat ook hier een 570 pk en 600 Nm sterke 3,8-liter grote TwinTurbo V8 dienst doet als krachtcentrale. De 1.350 kilo wegende Engelsman heeft in 3,4 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok staan, terwijl de topsnelheid 328 km/h bedraagt. Het gemiddeld verbruik moet volgens McLaren uitkomen op 10,7 l/100 km.

McLaren laat weten dat deze gelimiteerde serie ook in ons land beschikbaar komt. Een prijskaartje hebben we nog niet. Wel meldt McLaren dat de meerprijs ten opzichte van de reguliere 570 GT in het Verenigd Koninkrijk 21.000 pond bedraagt, net geen 24.000 euro. De McLaren 570 GT staat in Nederland voor zo'n 250.000 euro in de boeken. Reken dus op minimaal 275.000 euro.