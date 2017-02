Slideshow

In productietrim: nieuwe Infiniti QX50 Pro-pilot én variabele compressie

Nog dit jaar brengt Infiniti een compleet nieuwe QX50 op de markt. Nu is de auto in productietrim opgedoken.

Infiniti werkt met man en macht aan een nieuwe QX50, de middelgrote cross-over van het Japanse luxemerk. Het exemplaar dat momenteel in de showrooms van Infiniti te vinden is, raakt aardig op leeftijd. In de basis stamt het model uit 2007, het jaar waarin de auto als EX op de markt kwam. Nog dit jaar verschijnt de nieuwe QX50 in de showrooms, een auto waar Infiniti met de QX50 Concept al een vooruitblik op gaf.

Hoewel de QX50 nog behoorlijk in de plakkers hangt, gaf de QX50 Inspiration al een goed beeld van wat we verwachten kunnen. Wat ontwerp betreft, lijkt Infiniti trouw aan het originele recept te blijven. Interessanter is wat zich in het vooronder van de nieuwe QX50 gaat afspelen.

De cross-over krijgt namelijk een 2,0-liter metende viercilinder turbomotor met variabele compressieverhoudingen onder de kap, een primeur voor het Japanse merk. Infiniti beschrijft het blok als een benzinemotor met het koppel en verbruik van een moderne dieselmotor. In de QX50 Concept was deze aandrijflijn in ieder geval al goed voor 272 pk en 390 Nm koppel. Verder brengt Infiniti ProPilot-techniek naar de QX50, semi-autonome techniek die dit jaar ook in de Nissan Qashqai verschijnt.